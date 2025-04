Fondazione Maria Teresa Lavazza: per Pasqua riapre lo spazio per la vendita e la raccolta fondi per il Regina Margherita

Spazio per la vendita di beneficenza

Con l’arrivo della Pasqua, torna l’appuntamento con la solidarietà: l'Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV, in collaborazione con la Fondazione Maria Teresa Lavazza EF, riapre le porte del negozio solidale a Torino, il cui ricavato sarà destinato al sostegno dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

Dal 18 marzo al 19 aprile, lo store accoglierà il pubblico nella rinnovata atmosfera primaverile con una selezione di prodotti pasquali, come golose colombe e uova di cioccolato, ma anche tante altre idee regalo: peluche e articoli per l’infanzia, tessuti e bijoux, complementi d’arredo, decorazioni floreali e oggetti per la tavola.

Lo spazio dell'Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV si trova in via Lagrange 5/D e resterà aperto dal martedì al sabato con orario continuato dalle 10:30 alle 19:00. Sabato 19 aprile sarà aperto fino alle ore 13:00.

Come ogni anno, a Natale e a Pasqua, lo store nel cuore del capoluogo sabaudo diventa una meta imperdibile per chi crede nell’impegno sociale e cerca nelle idee regalo un modo di contribuire attivamente e concretamente alla realizzazione di progetti benefici. Le donazioni raccolte per lo shopping pasquale saranno destinate all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

L'iniziativa rappresenta una nuova occasione per ribadire l’impegno dell'Associazione Amici della Fondazione Maria Teresa Lavazza ODV, nata nell'ottobre 2023, che collabora attivamente con la Fondazione Maria Teresa Lavazza EF. La sinergia tra le due realtà ha l'obiettivo di proseguire l’impegno sociale iniziato dalla Signora Maria Teresa Lavazza che oggi va avanti, con la Fondazione a lei dedicata, promuovendo un sostegno concreto alla ricerca e al ripensamento dei luoghi di cura dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Un modello che ha consentito di migliorare gli spazi e garantire un costante progresso delle terapie e delle possibilità di cura delle malattie immunologiche e degenerative.