Una nuova area giochi, più alberi e meno asfalto in via Stradella

Una nuova area giochi, più alberi e meno asfalto in via Stradella, nell’area dove la vecchia ferrovia Torino – Ceres correva dietro le case di via Giachino. Quando nel 1990 si coprirono i binari, la nuova soletta fu in parte riqualificata con la realizzazione della Spina Reale e in parte dedicata a parcheggio in asfalto, senza ombra né alberi.

I lavori

Ieri la Giunta, su proposta dell’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, ha dato il via libera al progetto. Nel dettaglio i lavori interesseranno la copertura della ex ferrovia tra le vie Luigi Gramegna e Cambiano e i giardini all'incrocio con via Chiesa della Salute. che interesseranno una superficie di 6mila e 700metri quadri.

Erano stati i residenti di quest'angolo di Borgo Vittoria a sollecitare il completamento dell'intervento di riqualificazione, inaugurato a novembre 2023. All'epoca erano stati rimossi 1.400 mq di asfalto e piantati 46 alberi, oltre a centinaia di arbusti, erbe ornamentali e tappezzanti.

"Questi piccoli lavori di rigenerazione - spiega l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta - oltre a rendere gli spazi urbani più gradevoli e vivibili, favorendo un diverso utilizzo dello spazio pubblico, contribuiscono ad aumentare la resilienza agli effetti calamitosi del cambiamento climatico".

Alberi ed area gioco

Con l'attuale progetto verrà rimosso l'asfalto e sostituito con materiali in grado di riflettere i raggi solari. Verranno poi realizzate aree verdi e garantito l’ombreggiamento con la piantumazione di 100 nuovi alberi. È prevista la realizzazione di un nuovo sistema di drenaggio delle piogge, in modo da evitare che le acque fluiscano verso gli edifici esistenti.

Inoltre, verrà realizzata un’area gioco, saranno posizionati nuovi arredi smart e si procederà alla sistemazione dei percorsi pedonali e ciclabili già presenti nell'area. L'intervento di riqualificazione ha un costo complessivo di 925mila euro, finanziati con fondi europei PON Metro Plus.