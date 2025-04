L'innovazione finisce dietro il bancone dei negozi: Upskill Piemonte al fianco del commercio torinese grazie alla Fondazione Sviluppo e crescita Crt

Esperienze immersive, soluzioni digitali, strategie internazionali per rilanciare il commercio di prossimità e valorizzare l’identità piemontese: la terza edizione di Upskill Piemonte accende i riflettori su sei realtà commerciali del Distretto Urbano del Commercio di Torino, chiamate a ripensarsi grazie alla creatività degli studenti degli ITS e al supporto di esperti.

Upskill Piemonte - che unisce formazione, impresa e innovazione - è un progetto della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, ente impact oriented della Fondazione CRT da sempre impegnata nella valorizzazione del capitale umano, in collaborazione con Upskill 4.0, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Unicredit e Ascom Torino.

Quest’anno protagoniste sono sei imprese del Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Torino:

Gioielleria Palmerio, storico brand di gioielli torinese dal 1932, Trifule & Bulè, azienda specializzata nella raccolta e fornitura di funghi e tartufi piemontesi, Cavour 11 DK, profumeria artistica che realizza esperienze olfattive ed eventi personalizzati, Confetteria Stratta, storico locale torinese in Piazza San Carlo rinomato per i suoi confetti di ogni gusto e colore, Libreria Internazionale Luxembourg, una delle librerie più antiche d’Italia e punto di riferimento per la città di Torino, e Latteria Bera, storica latteria a conduzione familiare che offre una vasta selezione di prodotti caseari piemontesi, salumi, pasta fresca e dolci tipici.

L’iniziativa punta a valorizzare l’identità locale, a sostenere l’innovazione e a rendere Torino un polo sempre più dinamico e attrattivo, sia per i residenti che per i turisti.

Alle aziende sono stati abbinati gli studenti di due ITS Piemontesi, l’ITS Turismo e Attività Culturali e I’ITS Mobilità Sostenibile - Aerospazio/Meccatronica. Gli studenti faranno parte del team che raccoglierà le sfide progettuali lanciate dalle imprese.

Gioielleria Palmerio, attiva dal 1932 e recentemente riaperta, rappresenta un pezzo di storia torinese nel mondo dell’oreficeria. La sfida progettuale mira a creare un piano strategico di eventi e iniziative esperienziali per rafforzare la reputazione della gioielleria, valorizzando il know-how artigianale e attirando nuove collaborazioni. L’obiettivo è trasformare la boutique in un punto di riferimento per chi cerca pezzi unici e autentici, consolidando la propria visibilità a livello nazionale e internazionale.

Trifule & Bulè, fondata nel 2017, si dedica alla raccolta e distribuzione di tartufi e funghi freschi nel rispetto delle stagionalità e delle tradizioni locali. La sfida progettuale si concentra sullo sviluppo di una strategia di comunicazione online ed offline e la costruzione di esperienze immersive in grado di comunicare il valore e l’unicità della filiera piemontese e promuovere il consumo consapevole di prodotti a km 0. L’azienda punta a rafforzare il legame con il territorio, incentivando un turismo gastronomico consapevole e la tutela della biodiversità.

Cavour 11 DK, profumeria artistica specializzata in profumi di nicchia e accessori raffinati, offre una vasta selezione di fragranze provenienti da tutto il mondo. Il progetto prevede l’integrazione di strumenti digitali innovativi, come gamification e realtà aumentata, per rendere l’esperienza d’acquisto più interattiva e coinvolgente sia in negozio che online. L’obiettivo è attrarre un pubblico più ampio, rafforzando il legame e la connessione tra l’esperienza in negozio e la presenza online.

Confetteria Stratta, fondata nel 1836 e situata nel cuore di Piazza San Carlo, rappresenta un'eccellenza storica della pasticceria torinese. Nota per la raffinata produzione artigianale di cioccolatini e pasticceria, si distingue in particolare per la produzione di confetti, divenuti un simbolo della sua identità. La sfida progettuale si concentra sull'elaborazione di una strategia di internazionalizzazione volta ad ampliare la presenza del marchio su nuovi mercati. L'obiettivo è consolidare la notorietà di Stratta a livello internazionale, promuovendo la cultura dolciaria piemontese e rafforzando il legame tra innovazione e tradizione.

Libreria Internazionale Luxemburg, fondata nel 1872, è una delle librerie più antiche d’Italia e un punto di riferimento culturale per Torino. La sfida progettuale mira a sviluppare una strategia volta a sensibilizzare i clienti sul valore del commercio di prossimità, promuovendo una maggiore consapevolezza dell'impatto delle proprie scelte di acquisto. Attraverso l'integrazione di esperienze educative e strumenti digitali innovativi, la libreria intende rafforzare il legame tra cultura, comunità locale e turismo, trasformandosi in un hub dinamico di incontro e scambio culturale.

Latteria Bera, storica impresa familiare nata nel 1958, è rinomata per la sua selezione di formaggi artigianali e per la panna montata da passeggio, un’icona gastronomica torinese. Il progetto mira alla creazione di un e-commerce che non solo faciliti l’acquisto online, ma che racconti la storia e il valore della tradizione casearia piemontese. Questo contribuirà a valorizzare le produzioni locali e a rendere la cultura enogastronomica accessibile anche al di fuori dei confini regionali.

Il progetto, realizzato in partnership con Ascom Confcommercio Torino e con la partecipazione di UniCredit, si pone l’obiettivo di rafforzare la competitività e la sostenibilità delle imprese locali, migliorando la qualità della vita degli abitanti e incrementando l’attrattività turistica del territorio. Grazie all’innovazione e alle competenze dei giovani coinvolti, il progetto contribuirà alla crescita dell’economia locale, promuovendo un commercio di prossimità più forte e resiliente.

Grazie al supporto degli esperti di Upskill 4.0, le imprese selezionate e i giovani tecnici potranno sperimentare insieme nuove strategie di sviluppo, consolidando il legame tra il mondo della formazione e quello imprenditoriale. Questa terza edizione introduce due elementi di significativa novità:

- saranno sviluppati business plan mirati, volti a trasformare le soluzioni progettuali elaborate dagli studenti degli ITS coinvolti in proposte concrete e implementabili, che faciliteranno la realizzazione delle proposte innovative nelle attività delle imprese;

- la Fondazione, nella seconda fase del progetto, sosterrà le aziende nella realizzazione delle soluzioni innovative, con la collaborazione di Ascom e degli studenti che avranno modo di proseguire il progetto con l’implementazione delle soluzioni, passando così dal prototipo alla realizzazione.