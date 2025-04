Compagnia di San Paolo e Intesa investono nell'aerospazio: 2,5 milioni di euro per la "romana" Galaxia

Neva SGR, la società di venture capital del Gruppo Intesa Sanpaolo, tramite il proprio Fondo SEI (Sviluppo Ecosistemi di Innovazione), e Fondazione Compagnia di San Paolo hanno concluso un investimento di 2,5 milioni di euro in Galaxia, il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico che CDP Venture Capital SGR ha lanciato insieme a Obloo Ventures nel 2023, per dare un impulso concreto allo sviluppo di startup concepite all’interno dei laboratori di ricerca specializzati nel settore aerospaziale.



Grazie a questo investimento, Galaxia ha completato il fundraising raggiungendo una dimensione complessiva di 30 milioni di euro. E, in particolare, Galaxia ha l’obiettivo di investire nei diversi ambiti applicativi dell’aerospazio: dalle soluzioni upstream – quali propulsori, razzi e satelliti, veicoli spaziali sub-orbitali, strumenti di telemetria e tecnologie per i centri di controllo delle missioni – a quelle downstream – tecnologie di remote sensing per l’osservazione della Terra, tecnologie per la comunicazione e navigazione satellitare e applicazioni integrate dei sistemi di navigazione satellitare per usi specifici –, oltre che in tecnologie abilitanti e in attività di trasferimento delle principali tecnologie da spazio a terra (spin-out) e da terra a spazio (spin-in).



Galaxia, oltre a Obloo Ventures, vede la presenza di Politecnico di Torino e Sapienza Università di Roma come promotori scientifici, insieme ad altre importanti università italiane, tra le quali l’Università di Padova e il Politecnico di Bari, e il coinvolgimento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in qualità di Advisor Tecnici. Ad oggi il Polo ha completato 16 investimenti PoC e 16 investimenti seed per complessivi circa 18 milioni di euro.



Intesa Sanpaolo Innovation Center, società del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’innovazione che controlla Neva SGR, partecipa come Partner di Galaxia mettendo a disposizione competenze, risorse e network a supporto dell’identificazione e della crescita delle realtà innovative, offrendo percorsi di crescita alle startup selezionate, dando loro accesso alla propria rete di relazioni internazionali, condividendo analisi e studi e mettendole in contatto con i clienti del Gruppo che operano nel settore aerospaziale.



L’aerospazio rappresenta per Torino un prezioso volano per lo sviluppo del territorio, grazie a solidissime basi a livello accademico ed industriale, su cui poggiano una molteplicità di iniziative istituzionali, eventi congressuali, programmi di accelerazione per startup, nonché iniziative settoriali finanziate nella cornice del PNRR. Intesa Sanpaolo – tramite Neva SGR e Intesa Sanpaolo Innovation Center – e Fondazione Compagnia di Sanpaolo, primari investitori del capoluogo piemontese, con questo investimento riconoscono il ruolo abilitante di Galaxia per l’ecosistema aerospaziale.



“Il settore dell’Aerospazio è uno dei principali ambiti di interesse industriale per il territorio piemontese ed è un settore trainante per l’ecosistema torinese. Galaxia si configura come un importante snodo per l’innesco della filiera del trasferimento tecnologico e la conseguente estrazione di valore dai risultati della ricerca, promuovendo un modello di sviluppo che si allinea con gli obiettivi del Piano Strategico 2025-2028 della Fondazione Compagnia di San Paolo, dove il rischio diventa una leva per accelerare nuovi progetti e Strettamente Riservato - Secret soluzioni innovative", dichiara Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.



"Per supportare la crescita dell'ecosistema industriale e tecnologico italiano, facilitiamo l'accesso a capitali italiani e internazionali, offriamo mentorship e know-how e creiamo sinergie con grandi enti come CDP Venture Capital, aziende e istituzioni – afferma Mario Costantini, Ceo e General Manager di Neva SGR -. Con Intesa Sanpaolo Innovation Center, che ha sottoscritto al 100% il nostro Fondo SEI, abbiamo convenuto di investire in Galaxia per contribuire a sostenere il promettente settore aerospaziale italiano, un’eccellenza che consideriamo quantomai strategica per lo sviluppo del nostro Paese. Quest’ultimo investimento si affianca ad altri già realizzati con i nostri fondi Neva First in importanti aziende italiane del settore”.