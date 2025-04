A Torre Pellice la presentazione di un viaggio tra le librerie indipendenti d’Italia

Un modo per ricordare quelle realtà indipendenti italiane che lottano per sopravvivere ed essere riconosciute culturalmente. Tra queste, Rocco Pinto non si dimentica della libreria torrese Claudiana e la libreria Ultima Spiaggia di Ventotene. Un’occasione per parlare dei legami tra questi due Comuni, ora gemellati, e dei valori dell’Europa.

La presentazione di ‘Viaggi di carta’ (Edizioni e/o) è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale di Torre Pellice. “Rocco Pinto ha lui stesso una libreria a Torino, ‘Il ponte sulla Dora’, ma è anche ideatore di Pralibro, la rassegna di Prali, e di Portici di Carta a Torino. Dentro il suo romanzo ci sono sia Stefano e Massimo Gnone, della Claudiana, precursori insieme ad altri del nostro festival ‘Una Torre di Libri’, sia Fabio Masi, il libraio di Ventotene. Tutti e tre interverranno durante la serata”, spiega la sindaca Maurizia Allasio.

La conoscenza con Masi è avvenuta in occasione del primo incontro per il gemellaggio tra Torre Pellice, Ventotene, Valsavarenche, Sabaudia e Chivasso, avvenuto la scorsa estate a Ventotene. “Il progetto si fonda sull’idea federalista dell’Europa nata da Altiero Spinelli. Tra questi luoghi infatti c’è Ventotene, isola dove era stato confinato Spinelli, e Sabaudia, dove ha vissuto nell’ultimo periodo. In occasione di quel primo ritrovo ho fatto la conoscenza di Masi, gli ho detto che mi sarebbe piaciuto invitarlo a Torre Pellice e organizzare questa serata tra librai indipendenti, prendendo spunto dal libro di Pinto. Questo per creare legami ancora più forti, visto che siamo gemellati.”

La presentazione sarà giovedì 10 aprile alle 21 alla Galleria Scroppo, in via Roberto D’Azeglio 10.

A moderare l’incontro Bruna Peyrot, Presidente della Fondazione Centro Culturale Valdese, che è parte, insieme all’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli e alla Fondazione Chanoux di Aosta, del gemellaggio.