Fdi, Stop al Consiglio, Ravello (FdI): "Sinistra irresponsabile e incapace di contribuire al bene del Piemonte"

"Bloccare pretestuosamente i lavori d'aula, ritardando l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti speciali, è segno di grave irresponsabilità. La sua approvazione, infatti, consentirà di utilizzare i 36 milioni di euro di fondi FESR a beneficio di imprese e soggetti pubblici per ridurre la produzione di rifiuti, promuovere l’adozione di nuove tecnologie per il riciclo ed il riuso di rifiuti critici. Alla prova dei fatti, la sinistra si dimostra incapace di contribuire al bene del Piemonte". Ad affermarlo Roberto Ravello, vice-Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale.