Ugl Piemonte e Torino incontrano Atc Piemonte Centrale e la Regione Piemonte

E’ stata una Riunione proficua, per conoscere quali saranno le prossime azioni che la Regione Piemonte e l’ATC Piemonte, intendono intraprendere, non solo per la qualità, salute e sicurezza dei posti di lavoro, del personale dipendente, centralità dell’Ugl, ma, anche le nuove progettualità nella gestione dell’Agenzia Territoriale per la Casa, per tentare di risolvere le problematiche, che, attanagliano, molti lavoratori, nostri iscritti, in un momento di crisi economico e occupazionale, del territorio Torinese.

Nel rispettivo compito, l’Ugl ribadisce, la sua disponibilità a ogni utile collaborazione, vista, l’importanza degli aspetti sociali che sia la Regione Piemonte e l’Atc ricoprono nei propri progetti.