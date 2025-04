Nuove piante sulla Rocca per i nuovi nati di Cavour

Nuove piante verranno piantumate per accogliere simbolicamente i nuovi nati del paese grazie a ‘Un albero per ogni nato’, un’iniziativa promossa dal Comune di Cavour in collaborazione con l’associazione ‘Vivi la Rocca’, che sabato 12 aprile alle 10 vedrà la piantumazione di un albero per ogni bambina e bambino nato nel 2024.

Giunto alla sua nona edizione, ‘Un albero per ogni nato’ rappresenta un gesto che unisce la celebrazione della vita alla tutela dell’ambiente e che negli anni ha visto la partecipazione di numerose famiglie cavouresi: “Sono passati 8 anni dalla prima piantumazione, contiamo circa 300 piante presenti tra alberi di vario tipo e ciliegi” racconta Roberto Bruno, presidente dell’associazione.

Quest’anno, sono quasi 50 le famiglie invitate: “Possiamo confermare che è l’edizione più numerosa in termini di partecipanti” sottolinea Bruno e avverrà sempre sulla Rocca ma verso la panchina gigante rosso-gialla. La tipologia di pianta è ancora una sorpresa per tutti: “Stiamo aspettando da parte della Regione e del Comune la conferma, lo scopriremo al ritiro”.