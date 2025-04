Circoscrizione 5, Laudisa (ex Articolo Uno) entra nel gruppo di Sinistra Ecologista

Movimenti a sinistra, in Circoscrizione 5. Cambio di casacca infatti per Federica Laudisa, consigliera della Circoscrizione 5 eletta con Articolo 1, entrata ufficialmente a far parte del gruppo di Sinistra Ecologista. "Dopo lo scioglimento di Articolo Uno, oltre un anno fa, ho preferito prendermi del tempo per fare una scelta ponderata che mi ha condotto ad una nuova “casa politica”: Sinistra Ecologista - dice Laudisa -. La sensazione è proprio quella di quando entri e ti trovi subito a casa perché c’è una forte condivisione di idee e obiettivi. L’attuale stallo del governo di centro-destra nella Circoscrizione 5 dovuta a beghe interne alla maggioranza e che non fa bene al territorio, ha paradossalmente avuto l’effetto di farmi capire che senza un gruppo solido la strada intrapresa è senza uscita".

Soddisfazione da parte del partito: "Siamo felici dell'ingresso di Federica Laudisa nella comunità di Sinistra Ecologista - dichiara Sara Diena, capogruppo in Comune di Sinistra Ecologista - . Non solo avremo la possibilità di estendere il nostro impegno in maniera più concreta nel territorio della Circoscrizione 5, ma anche di farlo con quella grinta e combattività che Federica vanta e che sono necessarie per far fronte a una maggioranza in bilico e troppo concentrata a parlare alla pancia delle persone".



"Con Federica Laudisa possiamo contare su una persona seria e competente in una circoscrizione in cui la destra sta dimostrando la propria incapacità di governo, dando prova di essere più interessata a scambi di poltrone che ai progetti rivolti alla cittadinanza", commenta Emanuele Busconi, co-portavoce di Sinistra Ecologista Torino.