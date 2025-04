Giuseppe Nazionale nuovo direttore dell’Otorinolaringoiatria dell’AslTo3

La struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’AslTo3, oggi attiva sugli ospedali di Rivoli e Pinerolo, ha un nuovo Direttore: si tratta di Giuseppe Nazionale, dal 2017 Responsabile della struttura semplice dell’otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Rivoli e dal 2024 Facente funzione nel ruolo di direttore della specialità per tutta l’Asl.

Il nuovo Direttore si occupa di chirurgia morfo-funzionale nasale dal 2005 e ha eseguito più di 1000 rinoplastiche. In tale ambito ha inventato una tecnica chirurgica innovativa per la conservazione della cartilagine durante gli interventi di rinoplastica primaria ed è stato relatore a congressi nazionali e internazionali per argomenti inerenti l’estetica e la funzionalità nasale.

Durante la sua carriera si è occupato in particolare di patologia neoplastica e attualmente dirige il Gic Testa-Collo, Gruppo interdisciplinare cure, inter-aziendale AslTo3 - Aou San Ligi Gonzaga della Rete Oncologica Piemontese. È stato tra i primi specialisti in Italia ad acquisire e utilizzare la tecnica di riabilitazione vocale dei pazienti laringectomizzati attraverso le protesi fonatorie tracheo – esofagea, organizzando corsi di perfezionamento per specialisti del settore.

“Si tratta di un importante tassello nel percorso di nomina di direttori di struttura – dichiara Giovanni La Valle, direttore generale dell’AslTo3 -, che stiamo portando avanti in tutta l’Azienda per assicurare in ogni specialità la presenza di un vertice e di una catena di comando che garantisca un efficace iter decisionale e organizzativo. La nomina del nuovo direttore, unico per tutta l’Asl, ha come obiettivo una piena integrazione del servizio sul nostro territorio, mantenendo e aumentando i volumi di attività in particolare per la patologia neoplastica. Tra gli sviluppi previsti per la nuova organizzazione c’è anche l’estensione del servizio presso l’Ospedale di Susa, per il territorio di quel distretto”.