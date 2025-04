Navigare il Po, oggi è più semplice: arriva il nuovo Portolano digitale

In occasione della prima edizione della Giornata Regionale del Turismo Fluviale istituita da Regione del Veneto per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche sarà lanciata domenica prossima, 13 aprile 2025, la nuova versione del Portolano del Po, l’app nata da una collaborazione tra Adbpo Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e AIPo Agenzia Interregionale per il fiume Po, scaricabile gratuitamente su qualsiasi dispositivo.

A chi serve

Ideato per fornire uno strumento utile sia per chi si approccia a navigare il Po per la prima volta, sia per i più esperti, con l’obiettivo di scoprirne nuovi percorsi e migliorare l'accesso alle informazioni utili grazie all'interazione con gli enti competenti, il Portolano del Po è divenuto ben presto un supporto fondamentale e questa nuova versione ne migliora ed implementa la fruizione sostenibile ed una maggior conoscenza e consapevolezza per soddisfare al meglio tutti gli appassionati diportisti, nel rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti.

La carta nautica

Il Portolano 2025 è arricchito da una carta nautica digitale che riporta i livelli dei fondali rilevati giornalmente da AIPo e la segnaletica per la navigazione presente lungo il fiume, nel tratto che va dal Ticino al mare. Il navigante troverà anche segnalati gli eventuali ostacoli presenti nel canale navigabile e riceverà in tempo reale gli avvisi di pericolo e di cauta navigazione emessi da AIPo. Inoltre potrà trovare le informazioni sugli attracchi pubblici presenti lungo il fiume e sui relativi servizi offerti alla navigazione. In una apposita sezione sono poi riportati gli orari di apertura delle conche di navigazione ed i contatti utili per la prenotazione dei passaggi.

Ma c'è molto di più: il Portolano è anche una guida alla scoperta dei tanti tesori all'interno delle Riserve MaB Unesco attraversate dal Grande Fiume. Grazie alla nuova versione della guida, il navigante potrà scoprire così le aree naturalistiche presenti e l'importanza di preservarne la biodiversità, gli oltre cento musei che raccontano i mestieri, l'ambiente e la storia del Po, i luoghi di interesse presenti lungo l'asta fluviale quali isole, golene, boschi, lidi, borghi.