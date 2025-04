La vita della transgender Daria Collet tra fotografie e un libro

Prima un comitato, poi libro e mostra fotografica per raccontare la storia di Daria Collet, transgender della Val Chisone.

Domani, sabato 12, alle 17, la galleria Lilium di via Roma 55 inaugura ‘Io volevo i tacchi a spillo’, che non è solo il nome dell’esposizione, ma anche del libro (Jeet Write Doo) e del comitato guidato dalla fotografa perosina Elisa Villaverde.

“La mostra si pone come obiettivo quello di raccontare il percorso di transizione di Daria e delle difficili esperienze di violenza e bullismo che ha dovuto subire nel corso della sua vita” racconta Giuliana Salvai, direttrice della galleria d’arte Lilium, che entusiasta del progetto, ha sostenuto la fotografa fin da subito.

“L’obiettivo e di portare un messaggio di memoria e speranza” continua Salvai, che spiega come la mostra sia un intenso e commovente viaggio nella storia di Daria, accompagnato da quaranta scatti, tra cui anche foto d’archivio che testimoniano la sua vita prima del percorso di transizione.

Non mancano i documenti del tempo, come pagelle scolastiche ed esami medici, che evidenziano il giudizio e la stigmatizzazione subita da Daria in passato.

“Ognuno ha il diritto di sentirsi bene con se stesso e scegliere chi essere. Con questa mostra, Daria diventa un mezzo per parlare di una problematica molto più grande e anche molto attuale” conclude.

L’esposizione infatti coinvolgerà anche attività educative per le scuole, per sottolineare l’importanza di affrontare queste tematiche fin dalla giovane età, inoltre parallelamente alla mostra, è stato realizzato un libro sulla storia di Daria ed è nato anche un comitato chiamato "Io volevo i tacchi a spillo" con finalità sociali di tutela e divulgazione sui temi Lgbtqia+.

L’iniziativa ha inoltre ricevuto un notevole sostegno locale, evidenziando una sensibilità inaspettata nella comunità.

All’inaugurazione saranno presenti Daria Collet, l'autrice del libro Vanessa Genere e la fotografa Elisa Villaverde e in cui verrà offerto un buffet con prodotti tipici di Perosa e Pomaretto.

La mostra durerà fino a domenica 27 aprile, e sarà aperta al pubblico ogni week end dalle 15 alle 18 e in settimana su prenotazione. Ingresso libero.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook di Lilium Art Gallery