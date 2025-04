Gli studenti delle scuole primarie in visita all’ITS Academy Aerospazio/Meccatronica del Piemonte: una giornata tra sogni, spazio e realtà virtuale

Una giornata entusiasmante e carica di ispirazione per gli alunni della scuola primaria “De Amicis” di Biella, protagonisti di una visita speciale all’ ITS Academy Aerospazio/Meccatronica del Piemonte. Un’esperienza educativa e coinvolgente, pensata per accendere la curiosità dei più giovani e far scoprire loro le potenzialità del sistema ITS, eccellenza formativa della Regione Piemonte.

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di incontrare due figure d’eccezione: Anthea Comellini, astronauta in addestramento all’Agenzia Spaziale Europea, e Vittorio Ancora di Thales Alenia Space, che hanno condiviso con gli studenti i percorsi che li hanno condotti a lavorare nel mondo dell’aerospazio, trasmettendo passione, determinazione e visione.

La giornata si è articolata in due attività principali. La prima, “Missione di Lancio Water Rocket” , ha portato i bambini a realizzare il proprio “razzo spaziale” con materiali semplici – una bottiglia di plastica, una pallina da tennis, un tappo di sughero e del nastro adesivo – sperimentando in modo pratico i principi della fisica e della propulsione. Un piccolo grande viaggio nella tecnica e nella progettazione di missioni spaziali, che ha unito creatività e conoscenza.

La seconda attività, “Navigando verso l’ignoto con la luna” , ha offerto ai giovani visitatori un’avventura immersiva nella realtà virtuale: grazie a un visore VR, gli studenti hanno potuto esplorare lo spazio e interagire con scenari e oggetti virtuali, vivendo un’esperienza emozionante e stimolante.

“Avvicinare i nostri studenti, anche i più piccoli, a esperienze formative d’eccellenza come quelle offerte dal sistema ITS – ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all’Istruzione – significa accendere nei loro cuori la scintilla del sogno e dell’entusiasmo. Questa giornata rappresenta perfettamente lo spirito con cui intendiamo fare scuola in Piemonte: dare agli studenti gli strumenti per immaginare il proprio futuro e la libertà di inseguirlo. L’aerospazio, la meccatronica, l’innovazione: sono mondi che sembrano lontani, ma che diventano accessibili quando la formazione sa parlare al cuore dei ragazzi. Ed è proprio lì che nascono i talenti di domani”.

Una giornata che resterà impressa nei ricordi degli studenti e che testimonia, ancora una volta, come l’orientamento precoce e il contatto diretto con il mondo dell’innovazione possano diventare leve fondamentali per costruire il futuro della nostra Nazione.