Due gay diventano padri di due gemelli, domenica "Prima di tutto" al Lovers

Domenica 13 aprile verrà proiettato “Prima di tutto” di Marco Simon Puccioni (Italia, 2012, 52′), il documentario che racconta la storia di una coppia di uomini gay italiani diventati padri di due gemelli grazie all’aiuto di due donne americane che li hanno accompagnati nel percorso della gestazione per altri o surrogacy. Il loro viaggio è raccontato in prima persona da Marco Simon Puccioni, che decide di affrontare questa esperienza di vita così particolare come narratore-protagonista e compagno di un altro uomo, Giampietro Preziosa, con cui ha deciso di intraprendere il lungo ed emozionante percorso che li ha portati a diventare prima padri in California e poi a vivere in Italia come famiglia omogenitoriale. Oltre al regista Marco Simon Puccioni e al suo compagno Giampietro Preziosa (coprotagonista e produttore) sarà eccezionalmente a Torino anche la gestante per altri americana Cynthia Kruk grazie alla quale Marco e Giampietro hanno potuto diventare papà. Ancora oggi in Italia le famiglie omogenitoriali non sono riconosciute e non hanno quindi gli stessi diritti civili di altre famiglie e la presenza di Cynthia Kruk - insieme al marito che condivide pienamente le sue scelte- consentirà di dare voce a coloro che quasi mai vengono ascoltate e che quasi mai hanno modo di offrire la propria testimonianza: le gestanti per altri. Con loro Antonio Vercellone, docente di Gender Studies all’Università degli Studi di Torino.

IL PROGRAMMA

DOMENICA 13 APRILE

SALA CABIRIA

Ore10,30

AL CINEMA COL BEBÈ

Linda e il pollo

Sébastien Laudenbach, Chiara Malta • Francia/ Italia, 2023, 73’

Quando Paulette si rende conto di aver ingiustamente accusato di furto la figlia Linda, pensa a come farsi perdonare. Un pollo con i peperoni sarebbe la giusta soluzione, peccato che lei non lo sappia cucinare. E, soprattutto, fuori c’è lo sciopero generale, come si può trovare un pollo? Fortuna che possono contare sull’appoggio di tutto il quartiere per quella che si preannuncia come una vera e propria impresa. Un film di animazione colorato e divertente, che vanta un Premio César. In collaborazione con le Famiglie Arcobaleno.

Ingresso gratuito

Ore 14

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Haze

Matthew Fifer • usa, 2024, 76’

Ore 15,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Drive Back Home

Michael Clowater • Canada, 2024, 100’

Ore 17,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Linda

Mariana Wainstein • Argentina, 2024, 110’

Linda, di nome e di fatto. E sicura di sé, di una sicurezza quasi metafisica. Il film di Mariana Wainstein racconta la storia di una giovane donna dagli occhi chiari e dalla bellezza magnetica che, per fare un favore alla cugina, inizia a lavorare come domestica in una casa della borghesia intellettuale di Buenos Aires. Durante la sua permanenza, Linda suscita l’attrazione sessuale in tutte le persone della famiglia, che cercano di avere un momento di intimità con lei. Tra Teorema di Pasolini e Parasite, con la bellissima Eugenia “China” Suarez nel ruolo eponimo.

Ore19,30

ALL THE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE LUNGOMETRAGGI

Night Stage

Filipe Matzembacher, Marcio Reolon • Brasile, 2025, 119’

Attrazione fisica, amore del rischio, esibizionismo e seduzione: Matias, giovane attore in cerca di fama, incontra Rafael, gay non dichiarato e candidato sindaco. Più si avvicinano entrambi alla fama tanto desiderata, più diventano spericolati. Un thriller erotico nella migliore tradizione del genere, atmosfere anni ’80 con tocchi almodovariani e compiaciuto voyeurismo, che esplora i meccanismi del desiderio e del controllo.

In apertura: Alessio Marzilli, comico

In sala: i registi Filipe Matzembacher e Marcio Reolon

Ore 22,30

FUORI CONCORSO

300 cartas

Lucas Santa Ana • Argentina, 2025, 91’

È San Valentino e Tom trova una scatola con 300 lettere in cui Jero ripercorre la loro relazione e gli dice addio. Secondo lui, non sono fatti per stare insieme: Tom, ricco e belloccio, è troppo superficiale per un artista working class come lui. Lettera dopo lettera, però, i ruoli si ribaltano: e se Jero non fosse un narratore affidabile? E se quello che Tom vive come un abbandono fosse, in realtà, un regalo? Una commedia romantica che scardina i preconcetti, firmata da Lucas Santa Ana, già al Lovers con Luces azules.

In apertura: Priscilla e Theater Company della Luna

SALA RONDOLINO

Ore 16,15

FUORI CONCORSO

Thom Browne: the Man Who Tailors Dreams

Reiner Holzemer • Germania/Italia, 2024, 95’

Nel mondo dei grandi stilisti, Thom Browne si distingue per le sfilate teatrali e le creazioni prêt-à-porter strabilianti. Dal suo quartier generale nel Fashion District di New York, ci racconta i primi passi nella moda fino all’affermazione, che lo ha portato ad avere fan celebri come Michelle Obama, Billie Eilish, Zendaya e Anna Wintour. E come la riconcettualizzazione del classico abito da uomo sia diventato il suo successo più grande. Un percorso fatto di arguzia, spregiudicatezza e maestria, in contrasto con una personalità riservata, visto attraverso le immagini dell’archivio personale di Browne.

Ore18,15

REAL LOVERS CONCORSO INTERNAZIONALE DOCUMENTARI

Topli Film

Dragan Jovićević • Serbia, 2024, 91’

Due attori cisgender eterosessuali devono interpretare una coppia gay, e per prepararsi al ruolo decidono di ripercorrere la storia del cinema serbo in cerca di rappresentazioni dell’omosessualità e della queerness. Questo espediente narrativo incornicia un viaggio appassionante che analizza come la rappresentazione abbia plasmato la percezione sociale in un paese ancora profondamente omofobo, attraverso stereotipi offensivi, ritratti ingenui ma anche rappresentazioni sorprendentemente sensibili e avanguardistiche. Un film militante, cinefilo, coraggioso e fieramente punk.

Ore 20

FUORI CONCORSO/GERMAN SPOT

Unspoken

Piotr J. Lewandowski • Germania, 2024, 95’

Tutto va per il meglio per Seweryn: un’etichetta discografica sta per scritturarlo come cantante/autore e lui vive felicemente con la sua ragazza Caro. La vita prende una svolta radicale dopo un concerto, quando viene violentato da Michael, ricco uomo d’affari. A lungo Seweryn non sa elaborare cosa sia successo. Ma quando perde la voce, e si allontana da Caro, diviene chiaro che l’accaduto non solo ha innescato una crisi, ma ha riportato alla luce anche un antico trauma sepolto nel profondo. Toccante dramma senza sconti, che affronta con coraggio un argomento difficile e socialmente rilevante.

Ore 22

FUORI CONCORSO

Lesbian Space Princess

Emma Hough Hobbs, Leela Varghese • Australia, 2025, 87’

L’introversa principessa Saira è devastata quando Kiki, cacciatrice di taglie, la lascia perché troppo appiccicosa. Quando Kiki viene rapita dagli Straight White Maliens, gli incel del futuro, Saira deve consegnare il riscatto richiesto entro 24 ore: il suo Labrys Reale, l’arma più potente conosciuta dalla specie lesbica. L’unico problema è che Saira non ce l’ha! Inizia così un viaggio inter-gay-lattico alla scoperta di sé stessa, con incontri sorprendenti. Una commedia avventurosa e scatenata, che esplora la vastità dello spazio queer. Premio per il miglior film agli ultimi Teddy Awards.

SALA SOLDATI

Ore 16

FUORI CONCORSO/ITALIAN SPOT

Il Presente

Francesca Romana Zanni • Italia, 2024, 13’

Stella (Iaia Forte), diva in calo, propone al figlio e al marito di lui una gravidanza surrogata con Monica: il suo piano per tornare in auge. Ma i ragazzi questo figlio non lo vogliono o così sembra.

Lezioni di ginnastica

Gabriele Lippi • Italia, 2024, 16’

I fratelli Clara e Pietro non sono molto uniti, ma condividono l’odio per il liceo che lei frequenta e in cui lui si è diplomato. Costretti ad aspettare nella scuola con il padre, emergono tensioni familiari.

Billi il cowboy

Fede Gianni • Italia, 2024, 14’

Billi ha 12 anni, monta a cavallo e sogna di fare il cowboy. Sullo sfondo la campagna romana degli anni ’60, set per decine di film western. Un giorno, in piazza, cercano giovani cascatori, e Billi…

Tutti uccidono

Francesco Puppini • Italia, 2024, 16’

Giacomo torna nel suo villaggio per il funerale del fratello, brutalmente assassinato. L’incontro con la famiglia e i compaesani lo porta a scoprire la verità sull’omicidio. E capisce di non appartenere più a quel luogo.

Coming Out

Beatrice Campagna • Italia, 2025, 14’

Al Coming Out fervono i preparativi per il Pride, che, come sempre, terminerà il proprio giro nella via del locale che Lisa ha fondato e gestisce da vent’anni. Ma, per la prima volta, Gaia, sua compagna da quando erano adolescenti e madre di suo figlio, non ci sarà.

In sala: Gabriele Lippi, regista di Lezioni di ginnastica, Francesco Puppini, regista di Tutti uccidono

Ore 18

FUORI CONCORSO/ITALIAN SPOT

Prima di tutto

Marco Simon Puccioni • Italia, 2012, 90’

Marco e Giampietro sono diventati padri di due gemelli grazie all’aiuto di una mamma donatrice e una mamma gestante, entrambe americane. Marco sceglie di raccontare con questo documentario la decisione coraggiosa che ha cambiato le loro vite. Un territorio sconosciuto alla maggior parte delle famiglie eterosessuali ma anche a quelle omosessuali, che in Italia non si vedono riconosciute alcun diritto. E che viene esplorato in

un’indagine sulla genitorialità̀ nella sua essenza.

In apertura: Vladimir Luxuria incontra il regista Marco Simon Puccioni, il co-protagonista Giampietro Preziosa, Cynthia Kruk, gestante e Antonio Vercellone, docente di Gender Studies.

Ingresso gratuito

Ore 20,30

FUTURE LOVERS, CONCORSO INTERNAZIONALE CORTOMETRAGGI

All the Men I Met But Never Dated

Muneeb Hassan • Usa, 2024, 10’

Ali vive in bilico tra l’educazione tradizionale ricevuta e il suo io segreto. Oliver, che ama, gli dà un ultimatum: fare coming out con la famiglia o lasciarsi, perché lui nascosto non ci vuole stare.

Solo Kim

Javier Prieto De Paula, Diego Herrero • Spagna, 2024, 20’

Rose Kim è un adolescente transgender emigrato dall’Asia in Spagna. Pronto per la mastectomia, teme di perdere l’unico legame affettivo che ha col mondo: Camila, una bambina di pochi mesi di cui si prende cura ogni giorno.

Grandma Nai Who Played Favorites

Chheangkea • Cambogia/Francia/Usa, 2025, 18’

Durante la visita della sua chiassosa famiglia per la festa di Qingming, la defunta nonna sgattaiola con una vicina di tomba dal suo tranquillo aldilà perché il nipote gay sta per fidanzarsi con una donna.

Three

Amie Song • Usa, 2024, 15’

Lin ha indetto una festa per il suo compleanno: si è appena trasferita negli USA con la figlia e ha invitato i nuovi amici. Ai quali, però, cerca di tenere nascosti i segreti che compongono la vita della figlia…

Adieu Emile

Alexis Diop • Francia, 2024, 25’

Tim ha perso il padre da poco e sta per rompere con il suo ragazzo. Confinato in casa, Tim scava nei ricordi della loro relazione, mescolati a quelli paterni. Ma accettare la separazione è un’impresa ardua.

In sala: Muneeb Hassan, regista di All the Men I Met But Never Dated