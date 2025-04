Arrestato il rapinatore che minacciava con la pistola i negozianti di Mirafiori e Borgo Dora

È stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia Mirafiori un uomo di 40 anni, torinese, ritenuto responsabile di almeno due rapine a mano armata e di un tentativo andato a vuoto, commessi a metà marzo in alcuni esercizi commerciali della città.

Il blitz è scattato la sera del 31 marzo scorso, in zona Borgo Dora, al termine di un’indagine lampo condotta dal Nucleo Operativo dell’Arma. I militari hanno individuato e fermato il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, notificandogli un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Torino. L’uomo è stato quindi trasferito presso il carcere “Lorusso e Cutugno” e risulta gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata e tentata rapina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 40enne avrebbe messo a segno due colpi: il primo il 18 marzo, in un negozio di via Buenos Aires, e il secondo tre giorni dopo, ai danni di una farmacia nei pressi di piazza Omero. Una terza rapina, ai danni di una rosticceria nella stessa zona, sarebbe invece fallita per cause ancora in via di accertamento.

In tutti i casi l’uomo si sarebbe presentato armato di pistola, minacciando i presenti per farsi consegnare l’incasso. Le indagini hanno permesso di identificarlo con precisione anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al sequestro di abiti, scarpe e un casco compatibili con quelli indossati durante le rapine.

A seguito degli elementi raccolti, il GIP del Tribunale di Torino ha convalidato il fermo.