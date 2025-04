Paratissima trasforma il Torino Outlet Village in una mostra a cielo aperto con "Endless Spring"

A partire fino al 1° ottobre, il Torino Outlet Village ospiterà "Endless Spring", una mostra a cielo aperto nata dalla collaborazione con PRS Srl Impresa Sociale, realtà che da venti anni si occupa di arte contemporanea emergente nonché di Paratissima, nota fiera d’arte contemporanea.



"Endless Spring", il tema scelto per questa esclusiva mostra, esplora il concetto della rinascita attraverso il linguaggio artistico, evocando la Primavera non solo come stagione, ma come una potente metafora di un nuovo inizio. Le opere esposte, frutto di una Call for artists lanciata sui canali di Paratissima a cui hanno partecipato più di 80 artisti, sono state selezionate per questa speciale collaborazione. I visitatori potranno ammirare fotografie e AI Artworks lungo i boulevard di Torino Outlet Village durante il loro shopping. Un’esposizione tutta al femminile, curata da Laura Tota, in cui le artiste selezionate sono state chiamate a raccontare una realtà che va oltre la superficie: una realtà che celebra una bellezza autentica, dalla scelta ponderata di ciò che ci circonda e dalla costruzione di un legame profondo con la natura e con noi stessi e in cui la qualità diventa il valore centrale, e la bellezza si fa lentezza, attenzione, cura. Tra tonalità calde e vibranti, ogni opera d’arte diventa un invito a riscoprire la meraviglia che ci circonda, dai piccoli oggetti quotidiani alle persone che incontriamo, dai luoghi che attraversiamo fino agli spazi più intimi in cui viviamo. In ogni immagine, si ritrova l’eco di una chiamata alla consapevolezza: una vita che si misura nella

delicatezza dei momenti e nella profondità delle scelte.



Le 16 opere stampate in grande formato ed esposte a più di sei metri di altezza danno quindi vita ad una mostra collettiva a cielo aperto che accompagnerà i visitatori a fruire delle opere in un percorso inedito. Ogni opera sarà in simbiosi con la primavera, poiché la luce del sole filtrerà attraverso le opere stesse creando un percorso suggestivo e di grande impatto visivo. In mostra opere di: Tatiana Cardellicchio, Valeria Ciardulli, Anna-Laure Etienne e Carla Sutera Sardo. Ad accompagnare la narrazione dell’esposizione, i contenuti realizzati da Catherine Gipton, AI Art&Fashion Advisor creata dall’artista & creative researcher Alessandro Scali, che proporrà interpretazioni artistiche capaci di connettere arte e moda per un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Per ogni artista selezionata infatti, Catherine Gipton ha prodotto un audio podcast in italiano che la racconta, a seguire una playlist Spotify che arricchisce l’esperienza sensoriale. Infine, come tributo alla moda e allo shopping in Village Catherine Gipton, propone outfit e abbinamenti ispirati alla mostra stimolando i visitatori a creare il proprio look tra le proposte dei numerosi brand. Per vivere a pieno tutta l’iniziativa ed immergersi in questa esperienza culturale artistica basterà lasciarsi trasportare dalle scenografiche installazioni ed inquadrare i QR code sui pannelli descrittivi presenti in corrispondenza delle opere per interagire con Catherine.



Con un calendario ricco di iniziative uniche, Torino Outlet Village diventa un crocevia di influenze e sperimentazioni artistiche in grado di coinvolgere il pubblico in un viaggio inedito attraverso l’arte contemporanea. Unendosi in questa iniziativa capace di arricchire il territorio e ispirare i visitatori attraverso una sinergia tra bellezza, cultura e innovazione, Torino Outlet Village e PRS Srl Impresa Sociale dimostrano come due realtà apparentemente così lontane possano unirsi per creare qualcosa di unico.

Per info: https://www.torinooutletvillage.com/it/eventi/mostra-a-cielo-aperto-endless-spring/