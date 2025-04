Parla con Me® – Comunicazione digitale: tra Slide, strategia e sostenibilità

Giovedì 17 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle 19:00, torna Parla con Me®, il format di approfondimento dedicato al mondo della comunicazione. Questa nuova puntata si concentrerà sulla comunicazione digitale, analizzando come costruire un'identità di marca solida, riconoscibile e coerente attraverso l'efficacia delle slide, strategie mirate e contenuti visivi impattanti.

L'incontro sarà un'occasione di confronto energico e creativo, pensato per professionisti del marketing e della comunicazione, ma anche per chiunque desideri comprendere le dinamiche del branding autentico, efficace e contemporaneo.

Ad animare la discussione interverranno:

Simona Fiorentini, Marketing & Sales Manager presso Fiorentini Alimentari S.p.A., che condividerà la sua esperienza su come costruire un tono di voce distintivo e riconoscibile per il brand su diversi canali.

Elena Bobbola e Marie Louise Denti, Co-Founder di Slide Queen, esperte nell'utilizzo strategico delle presentazioni per rafforzare l'identità aziendale.

Durante la diretta verranno approfonditi i seguenti temi chiave:

Slide che fanno branding: come trasformare le presentazioni da semplici strumenti informativi a veri e propri elementi strategici per comunicare l'identità aziendale.

Voce, stile, coerenza: l'approccio di Fiorentini Alimentari nella costruzione di un tono distintivo che crea connessione con il pubblico e rende il brand immediatamente identificabile.

Maisy, una nuova voce per il brand: l'introduzione di una mascotte e il suo potenziale ruolo nella costruzione della relazione con il pubblico.

Contenuti che lasciano il segno: come la comunicazione creativa può rafforzare il posizionamento, il valore percepito e la relazione con il pubblico.

Non perdere questa diretta imperdibile per rimanere aggiornato sulle ultime tendenze della comunicazione digitale e scoprire strategie concrete per raccontare il tuo brand in modo efficace.

L'appuntamento è in diretta su: