Auto abbandonata e smontata pezzo per pezzo: "Rubati per il mercato nero?"

Una Fiat Panda bianca, abbandonata e visibilmente danneggiata, con numerose parti di carrozzeria asportate, è stata segnalata nei giorni scorsi all’interno del parcheggio presente nel tratto compreso tra via Brandizzo e via Petrella, nel quartiere Barriera di Milano.

Auto cannibalizzata

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti, che hanno notato l’auto in stato di abbandono proprio durante il giorno della Festa delle Palme. L’insolita scena ha fatto scattare la segnalazione alle forze dell'ordine. All'interno, infatti, ignoti hanno lasciato i sedili e poco altro. Smontando persino il volante, oltre agli specchietti esterni. Lasciando per una volta intatte le portiere, in passato vero business.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante della Polizia di Stato, allertata tramite il numero unico di emergenza. Gli agenti, giunti rapidamente, hanno effettuato i primi controlli e avviato le verifiche per risalire al proprietario del veicolo, per capire se si tratti di un’auto rubata e successivamente cannibalizzata.

Razzie infinite

Un episodio che si inserisce in un contesto purtroppo sempre più frequente in molte aree urbane: quello dei furti di componenti auto, una pratica criminale silenziosa ma molto diffusa, che colpisce veicoli di media diffusione - come appunto le Panda - per rivendere pezzi sul mercato nero o destinarli a officine abusive.

A farsi portavoce del disagio e della preoccupazione dei cittadini è Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che si è recata personalmente sul luogo della segnalazione: "Mi chiedo a chi servano queste parti di carrozzeria e chi possa esserci dietro a questi furti - dichiara -. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una vera emergenza che merita attenzione. Ringrazio le forze dell’ordine per il pronto intervento e i residenti che, anche in un giorno di festa, si sono messi a disposizione per segnalare e proteggere il territorio".