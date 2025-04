EXPOSED, il Torino Foto Festival invade la città: sette location per 12 mostre a ingresso gratuito

Prende il via la seconda edizione di EXPOSED, il Torino Foto Festival che quest’anno propone un ingresso totalmente gratuito (a eccezione delle Gallerie d’Italia con biglietto a prezzo speciale di 5 euro, ndr) per coinvolgere di più i giovani.

In 3 mila pronti a dare l'assalto alle mostre

Ad oggi sono già 3 mila le persone che hanno già scaricato il qr code che permette l’accesso libero alle mostre.

In versione ridotta rispetto al primo anno, Exposed si svolgerà fino al 2 giugno con un calendario ridotto: 12 mostre, tra personali e collettive, 16 artisti provenienti da 12 paesi, 7 sedi espositive (Accademia Albertina di Belle Arti, Archivio di Stato, Camera – Centro Italiano per la fotografia, Gallerie d’Italia - Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, OGR Torino e Palazzo Carignano).

Tema di quest’anno è “Beneath the Surface” inteso come invito a esplorare realtà e contenuti nascosti sotto la superficie delle immagini, non solo quelle catturate dagli obiettivi degli artisti, ma anche quelle generate, trasformate, ritoccate, attraverso tecnologie sempre più avanzate e interconnesse tra loro.

Un mese e mezzo di festival

Un mese e mezzo di festival organizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino, sotto la guida dei direttori artistici Menno Liauw e Salvatore Vitale.

“Siamo molto orgogliosi di questa seconda edizione abbiamo l’occasione di promuovere la prima. La disposizione delle esposizini dà l’opportunità di goderti sia le mostre sia la città. Oggi vogliamo andare sotto la superficie delle foto” spiega Menno Liauw.

“La fotografia è molto legata alla realtà ma ci permette al tempo stesso di entrare più in profondità. Ci permette di vedere quello che non si vede. Ci concentriamo a diversi modi di approcciare la fotografia” aggiunge Salvatore Vitale.

Il cuore dell’evento

Head quartier dell’evento sarà l’Accademia Albertina di Belle Arti. Qui debutterà tra gli altri la prima produzione originale del festival, realizzata con la fotografa emergente Valeria Cherchi. All’Accademia si svolgeranno in contemporanea le mostre dei fotografi Silvia Rosi, Gregory Halpern, Georges Senga, Lisa Barnard.

Le mostre nelle sedi cittadine

Alle Gallerie d’Italia si terrà la mostra di Carrie Mae Weems 'The Heart of the matter'. All’Archivio di Stato, la personale di Sheng-Wen Lo e la collettiva di Tiffany Sia, Ahlam Shibli e Nolan Oswald Dennis. La Gam sarà la sede per la mostra di River Claure, mentre le Ogr Torino lo saranno per la collettiva che riunisce Alan Butler, Nora Al-Badri, Lawrence Lek. A Palazzo Carignano, si potrà vedere l’installazione di Paolo Cirio, a Camera si svolgerà la persona di Olga Cafiero.

Eventi collaterali: gli Echoes

A corollario del programma principale debuttano conferenze, i talk, laboratori ed eventi oltre il capoluogo sabaudo grazie agli appuntamenti di Echoes. Coinvolti diversi archivi, musei e spazi indipendenti.

Tra i momenti di networking con altri festival, quello con Photomatch.

Per info: https://www.exposed.photography