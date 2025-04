Bitcoin in rialzo del 7% questa settimana: la bull run è cominciata?

Il mercato delle criptovalute torna sotto i riflettori grazie alla recente performance di Bitcoin, che ha registrato un incremento del 7% nell’arco degli ultimi sette giorni. Infatti, dopo una prima parte dell’anno caratterizzata da una correzione negativa di circa il 9%, l’attuale rimbalzo sembra alimentare nuove prospettive rialziste.

A fare da motore a questo movimento vi è una combinazione di fattori macroeconomici, come l’incertezza legata ai dazi commerciali, e segnali tecnici emergenti, che suggeriscono una possibile inversione di tendenza.

In questo contesto, anche criptovalute che costano poco come Bitcoin Bull stanno guadagnando visibilità, proponendo modelli innovativi che sfruttano direttamente la volatilità del prezzo di BTC.

Bitcoin supera la soglia degli 85.000 dollari e disegna una struttura tecnica promettente

L’attuale recupero del prezzo di Bitcoin ha avuto origine dal supporto statico situato in area $76.600, un livello che in passato ha già svolto la funzione di base per ripartenze significative. Il recente rimbalzo ha consentito la rottura al rialzo della trendline discendente di breve periodo, aprendo le porte a uno scenario grafico più costruttivo.

Tra le figure tecniche attualmente osservate, spicca la cosiddetta “orecchiette di lupo”, una formazione che, se confermata, potrebbe delineare un percorso verso aree di resistenza chiave. Il primo obiettivo si colloca in prossimità della resistenza statica a $88.700, mentre un secondo target più ambizioso coincide con il POC del volume profile, segnalato in area superiore.

In particolare, l’analisi del volume evidenzia come le aree di maggiore attività si concentrino tra $84.000 e $85.000, zone che ora agiscono da supporto dinamico. La tenuta di questi livelli potrebbe favorire una nuova fase di accumulo, creando una base solida per ulteriori estensioni al rialzo.

Anche il comportamento dell’oscillatore RSI a 14 periodi rafforza questa visione: una divergenza positiva si è formata rispetto alla sequenza dei prezzi, accompagnata dalla rottura di una prima resistenza statica. Attualmente, l’RSI sta puntando verso una seconda barriera dinamica che, se superata, rappresenterebbe un segnale tecnico decisivo.

Quindi, nonostante le premesse siano incoraggianti, l’analisi tecnica richiede cautela. Le criptovalute restano soggette a elevata volatilità e reazioni imprevedibili a fattori esterni. Il consolidamento del prezzo sopra la soglia degli $85.100 è quindi considerato un passaggio fondamentale per confermare l’avvio di una nuova tendenza bullish.

Tra i supporti da monitorare si evidenziano quelli in area $84.175 e $80.400, mentre il superamento della resistenza a $91.900 rappresenterebbe un segnale forte di prosecuzione del trend positivo. In definitiva, il quadro tecnico suggerisce un miglioramento delle condizioni, ma sarà necessario attendere conferme attraverso la tenuta dei livelli chiave.

Bitcoin Bull: una prevendita in crescita legata al destino di BTC

Mentre Bitcoin registra un momentaneo slancio, il progetto Bitcoin Bull (BTCBULL) guadagna slancio nella sua fase di prevendita. Si tratta di un token che propone un modello di incentivazione unico: premiare i possessori ogni volta che BTC raggiunge specifici traguardi di prezzo.

In particolare, la logica alla base è semplice ma efficace: con milestone fissate a $150.000, $200.000 e $250.000, BTCBULL si propone come uno strumento speculativo ma ancorato all’andamento reale di Bitcoin.

Inoltre, a rendere il tutto più interessante è il meccanismo di token burn automatico, previsto ogni volta che BTC raggiunge i livelli di $125.000, $175.000 e $225.000, riducendo così la fornitura circolante e potenzialmente spingendo il valore del token al rialzo.

Attualmente, la prevendita di BTCBULL ha già raccolto oltre 4,6 milioni di dollari, segno evidente di un interesse crescente da parte della community crypto. A completare l’offerta, è stata introdotta una funzione di staking che garantisce un APY stimato dell’88%, incentivando la detenzione a lungo termine e consolidando la base degli utenti attivi.

In generale, il progetto ha attirato l’attenzione di molti esperti del mondo crypto, tra cui alcuni influencer famosi.

Quindi, ciò che rende Bitcoin Bull particolarmente interessante è la sua dipendenza diretta dal movimento di Bitcoin. In uno scenario in cui BTC dovesse effettivamente intraprendere una corsa al rialzo sostenuta, come ipotizzato da molti analisti, il modello di BTCBULL entrerebbe in gioco premiando i detentori attraverso bonus e rarefazione dell’offerta.

Il progetto si inserisce così tra le iniziative più innovative dell’attuale fase di mercato, offrendo un’alternativa originale nel panorama delle meme coin, che spesso si basano solo su hype e speculazione. Al contrario, BTCBULL stabilisce un ponte concreto tra narrativa e dinamica di mercato, posizionandosi come un'opportunità potenzialmente strategica per chi crede nella forza di Bitcoin nel lungo periodo.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Comprare Bitcoin Bull”.

