Il grande cuore di Nichelino: oltre 5 mila euro a sostegno della ricerca sulla fibrosi cistica

Un successo lo spettacolo Prendifiato Dance Edition 3 tenutosi il 10 aprile e che ha registrato il sold out, con 470 persone presenti al Teatro Superga di Nichelino e oltre 5.500 euro raccolti a sostegno della Ricerca sulla Fibrosi Cistica, malattia genetica rara grave, tra le più diffuse, senza una cura risolutiva. Nel mondo la fibrosi cistica interessa infatti circa 160.000 persone e in Italia si registrano circa 100 nuovi casi all’anno.

L’Evento, organizzato dalla Delegazione di Nichelino e Moncalieri, giunto alla sua terza edizione, è diventato un appuntamento annuale e vede la collaborazione di prestigiose scuole di danza e professionisti dello spettacolo del territorio, coniugando l’arte e la cultura alla solidarietà, in un crescendo di esibizioni emozionanti, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia e sull’importanza di sostenere la ricerca scientifica, per trovare una cura per tutti.

I fondi raccolti in questa serata e in tutti gli eventi organizzati dalla Delegazione, serviranno a sostenere alcuni dei nuovi progetti selezionati tramite i bandi 2025 della Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica, che si contraddistinguono per queste priorità nelle aree di ricerca: studi e terapie innovative per correggere il difetto di base, terapie personalizzate, infezione delle vie respiratorie, infiammazione nella fibrosi cistica e ricerca clinica ed epidemiologica.

La ricerca contro la fibrosi cistica