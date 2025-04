Novità in Circoscrizione 3: Domenico De Leonardis nuovo coordinatore alla Cultura

Novità per la Circoscrizione 3 di Torino: da ieri sera Domenico De Leonardis (Sinistra Ecologista) è il nuovo coordinatore della V commissione cultura. De Leonardis raccoglie il testimone da Emanuele Busconi, che da settembre 2024 è entrato in Sala Rossa.



"Sono sicuro che l'ingresso in giunta e la nomina a coordinatore della V commissione della Circoscrizione 3 con delega alla cultura di Nico de Leonardis permetterà di continuare l'importante lavoro portato avanti in questi anni - commenta Busconi -. Il tessuto culturale dei quartieri San Paolo, Pozzo Strada, Cenisia e Cit Turin è vivo e ricco di associazioni di varia natura: per questo richiede cura e attenzione, che sono sicuro non mancheranno da parte di De Leonardis. Cosi come non mancherà l'impegno per far sì che progetti e attività si svolgano in modo diffuso e partecipato per tutta la cittadinanza".

La nomina di De Leonardis, conferma il ruolo di Sinistra Ecologista all'interno della maggioranza. "Come coordinatore alla cultura, mi impegnerò nel segno della continuità di chi mi ha preceduto consapevole che la nostra città, e quindi il nostro territorio circoscrizionale, debba essere un luogo di incontro e di scambio tra culture diverse - dichiara De Leonardis -. Lavorerò per valorizzare le tante attività sul territorio anche promuovendo la cultura come motore nella transizione ecologica e nella lotta al cambiamento climatico. Antifascismo, uguaglianza, accessibilità e inclusione saranno i principi guida di un palinsesto di azioni che spero dia ampio spazio a tutte le forme culturali e alle realtà presenti sul territorio anche attualizzandole con i temi e le sfide che il mondo contemporaneo impone".