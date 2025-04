Intelligenza artificiale e marketing, la torinese Infinite Five acquisisce la milanese Tnc: tra le 200 aziende più amate dal Financial Times

Operazione di acquisizione per Infinite Five

Dopo i primi approcci nel 2023, nelle scorse ore si è consumato il passaggio decisivo per l'acquisizione della milanese TNC - The Newco da parte della torinese Infinite Five. La holding fondata da Enrico e Vincenzo Mussetto ha infatti deciso di prendere la maggioranza di una delle tech company più interessanti del panorama non solo nazionale, ma anche europeo. Specializzata nel marketig digitale e nell'utilizzo dei dati, TNC è stata infatti inserita all'interno delle duecento aziende europee a crescita più rapida in Europa. Tanto da finire nella prestigiosa classifica del Financial Times FT1000.



“Con questa acquisizione consolidiamo la nostra architettura tecnologica, con una componente strategica che abbiamo scelto fin dall’inizio - dice Enrico Mussetto, ceo di Infinite Five -. La nostra ambizione è chiara: offrire ai brand una piattaforma per evolvere la relazione con i consumatori, combinando dati, contenuti, intelligenza artificiale e attivazione.”

TNC sviluppa soluzioni tecnologiche avanzate per la collaborazione sicura tra fonti di dati, nel rispetto della privacy, aiutando i marchi e i venditori a migliorare la precisione e l’efficacia delle proprie strategie di engagement. L’azienda, fondata nel 2018, è cresciuta rapidamente grazie a un forte investimento in R&D e a un posizionamento unico tra AdTech e marketing science. “Abbiamo iniziato a investire in tecnologie di data collaboration quando il mercato era ancora in cerca di direzione. Abbiamo fatto scelte radicali, e oggi vediamo i risultati - aggiunge commenta Andrea Folcio, ceo di TNC. -Con Infinite Five possiamo crescere su scala più ampia, mantenendo la nostra identità: indipendenti, tecnici, radicali”.

Ma il cammino per Infinite Five non finisce qui, in questo settore: il progetto di espansione prevede infatti in futuro nuove acquisizioni, investimenti in ricerca e sviluppo e l’espansione internazionale.