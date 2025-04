Eventi, spettacoli e musica: programma ricchissimo alla Reggia di Venaria

Da sabato 19 a lunedì 21 aprile la Reggia di Venaria celebra le festività pasquali sulle note di JAZZ BLOOMING: Jazz, Blues, Manouche, Soul nei Giardini, un percorso musicale diffuso composto da cinque allestimenti sonori dedicati a differenti linguaggi jazzistici – dal jazz tradizionale al manouche, dal blues al soul, passando per l’etno-jazz, il funk, il dixieland, lo swing e il folk – realizzati dalla Jazz School Torino sotto la direzione artistica di Diego Borotti. Un susseguirsi di performance ed esibizioni di tutti i docenti e i migliori allievi della scuola, in un programma che unisce alta formazione musicale e spettacolo dal vivo con cinque postazioni musicali dislocate nello splendido scenario dei Giardini della Reggia.

L’esperienza sarà arricchita dalle passeggiate sonore della JST Jazz Parade, una marching band ispirata alle celebri band itineranti di New Orleans, che animerà i viali, le corti e la piazza antistante la Reggia, coinvolgendo il pubblico in performance dinamiche e interattive in grado di trasformare gli spazi esterni in un palcoscenico a cielo aperto. JAZZ BLOOMING rientra nel palinsesto di Jazz Mood Day realizzato da ANSJ (Associazione nazionale Scuole di Jazz) per la celebrazione dell’International Jazz Day Unesco del 30 Aprile, promosso da Herbie Hancock, e rappresenta un’anteprima del Torino Jazz Festival Piemonte 2025 che prenderà il via il 15 maggio: in caso di pioggia l’evento si terrà nelle sale interne della Reggia.

La Pasqua alla Reggia continua fra le fioriture primaverili nei Giardini, proponendo al pubblico attività e intrattenimento all’aperto per adulti e bambini, la possibilità di fare il tradizionale pic-nic di Pasquetta con vista sulla Reggia e sul paesaggio circostante, e l’opportunità di raggiungere in bicicletta il Castello della Mandria attraverso l’omonimo Parco naturale. Oltre alla visita agli spazi interni della Reggia e dei suoi capolavori di arredo, scultura e architettura barocca, inoltre, è possibile visitare la mostra Magnifiche Collezioni. Arte e potere nella Genova dei Dogi, che espone circa cento capolavori di grandi artisti del Sei e Settecento - fra cui Rubens, Van Dyck, Gentileschi e Reni - provenienti dalle straordinarie raccolte d’arte di alcune delle più importanti famiglie del patriziato genovese.

Per consentire una migliore fruizione della Reggia e dei Giardini durante le festività pasquali e dei concomitanti ponti primaverili, da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio 2025 il complesso sarà sempre aperto, incluso il lunedì, e accessibile ad un massimo di 10.000 persone al giorno con prenotazioni online. Nello stesso periodo l’orario di apertura dell’intero complesso è prolungato fino alle ore 19.30.

Le festività e i ponti primaverili proseguono alla Reggia con numerose proposte di attività ed esperienze legate alla natura, nel contesto delle splendide fioriture che si susseguono all’interno dei Giardini. Il 25 aprile, in occasione delle Festa della Liberazione, La Venaria Reale apre straordinariamente in anticipo i suoi Giardini alle ore 6.00 del mattino, per offrire un'esperienza inedita alla luce dell'alba con l’evento Libera la Natura, che propone un ricco programma con visite speciali e incontri per “liberare lo spirito nella natura”.

Alle prime luci del giorno, infatti, esperti, giardinieri e naturalisti guideranno i visitatori nei Giardini per assistere alla natura che si risveglia assumendo colori con tonalità mozzafiato, vivendo scenari emozionanti con qualche animale che ancora si aggira libero ed echeggiano suoni che sembrano ovattati. L’evento Libera la Natura dà il via al più vasto programma della Settimana della Biodiversità, che propone attività dedicate ai temi della biodiversità e della sostenibilità, con approfondimenti, incontri, visite tematiche e laboratori che si terranno tutti i giorni dal 25 aprile e il 1° maggio e sono rivolti a tutti: dai più piccoli, ai ragazzi delle scuole, agli adulti e le famiglie.

Sabato 26 aprile sono in programma visite per famiglie come Segui il ronzio, e attività per tutti come Dipingere la Natura en plein air, oltre la visita guidata nei Giardini A spasso con l'erpetologo rivolta ai bambini dai 5 anni e l'Inaugurazione dell'aiuola RICOLA, azienda svizzera attenta agli ecosistemi naturali e alla biodiversità, impegnata nella tutela delle api e degli impollinatori, che ha sostenuto la nascita di un’aiuola nei Giardini della Reggia contenente le 13 erbe originali Ricola, alla base di tutte le omonime caramelle. Anche domenica 27 aprile è possibile partecipare alla visita sensoriale Segui il ronzio e all'attività Dipingere la Natura, oltre al laboratorio per bambini dai 5 anni Seminare futuro e alle iniziative di A.Di.P.A. (Associazione per la Diffusione di Piante fra Amatori) - Sezione Piemonte. Le giornate del 28, 29 e 30 aprile sono dedicate in particolare alle scuole di ogni ordine e grado con visite e incontri gratuiti sul tema della biodiversità e della tutela degli insetti impollinatori.

Il 1° maggio, giorno della Festa dei Lavoratori, tornano infine le visite per famiglie Segui il ronzio, e A spasso con l'erpetologo, il laboratorio Seminare futuro e l'attività per adulti e bambini Dipingere la Natura. Durante la Settimana della Biodiversità e fino al 4 maggio la Reggia e i Giardini saranno sempre aperti fino alle ore 19.30 con accesso contingentato per un massimo di 10.000 persone al giorno, con prenotazioni online, al fine di consentire una migliore fruizione del complesso. Le attività sono comprese in tutte le tipologie di biglietto, inoltre per tutta la settimana l'ingresso ai Giardini è gratuito per le scuole. Per alcune attività è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni: lavenaria.it