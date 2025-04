Pasquetta a Bossolasco: "Caccia all'Uovo d'Oro" a Le Due Matote

Le Due Matote, incantevole relais di charme nel cuore dell’Alta Langa, organizza un'emozionante "Caccia all'Uovo d'Oro" per celebrare la Pasquetta in modo originale e divertente.

Lunedì 21 aprile, a partire dalle ore 11.00 grandi e piccini potranno cimentarsi in una caccia al tesoro diffusa, esplorando gli angoli più suggestivi del relais, del suo giardino fiorito e del paese di Bossolasco, dove 60 misteriose "Uova d'Oro" verranno nascoste tra le rose e i sentieri del borgo annoverato tra i più belli d'Italia.

In palio, solo per citarne alcuni, una cena per due persone al ristorante L’Orangerie, un vero e proprio atelier del gusto che, con la cucina dello chef La Peccerella, saprà incantare anche i palati più fini; una cena per due persone al bistrot interno al relais Al Giardino qui, in un ambiente informale ed accogliente, i vincitori assaporeranno i gusti intensi e creativi della cucina del nostro chef o una pizza gourmet, a lievitazione naturale, con ingredienti saporiti e di grande qualità.

Ogni uovo d'oro oltre a contenere un numero che coincide con un premio, custodisce un'emozione unica come il fascino di un aperitivo per due al tramonto guardando il Monviso, al Crystal Bar, o il puro relax di un trattamento di 50 minuti nella SPA Comfort Zone.

La "Caccia all'Uovo d'Oro" è un'occasione unica per trascorrere una giornata di festa all'aria aperta immersi nella bellezza del paesaggio langarolo, e vivere l’eleganza discreta de Le Due Matote che ha riscritto l’arte dell’accoglienza in questo angolo di Piemonte al confine con la Liguria. Un'esperienza coinvolgente e divertente, adatta a tutta la famiglia, che permetterà di scoprire il territorio in modo differente.

La partecipazione alla "Caccia all'Uovo d'Oro" è gratuita e non è necessario prenotare, basta presentarsi alle 11.00 al Relais Le Due Matote muniti di gioia, sorrisi e tanta voglia di divertirsi.

Al termine, alle ore 15.00, dopo la premiazione, uno splendido rinfresco offerto da Le Due Matote.

Durante la giornata si potranno degustare specialità pasquali e prodotti tipici locali.

Si ringraziano le aziende del territorio che hanno messo a disposizione i premi per rendere ancora più preziosa questa giornata: Drogheria di Langa, Da Fabiana, Al Biancospino, La vie en rose, La Tana, Mariuccia, Maison Otto, L’Orangerie, Il Giardino, Giovanni Rosso, Cascina Adelaide, Relais Le Due Matote, Pasta Sanniti, Locanda del camino, Casavecchia, Cristina, Crystal Bar, Farmacia Dott. Conte, Stile nei Capelli, Ortigia, L’albero delle galline, Basikdue.

Per prenotazioni

Tel 0173 388668

E-mail reservations@leduematote.com

https://leduematote.com/