Politiche giovanili: stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro

Per le politiche giovanili uno stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro, di cui 3,7 milioni di fondi statali e 941 mila di fondi regionali, oltre a 244 mila di cofinanziamento mediante valorizzazione di risorse umane, beni e servizi regionali: il Consiglio regionale, presieduto da Davide Nicco, ha approvato a maggioranza il Piano triennale regionale per l’utilizzo del “Fondo nazionale 2024-2026 per le politiche giovanili”, in seguito all’intesa Stato-Regioni del 17 ottobre 2024.



La proposta di deliberazione è stata presentata per la Giunta dall’assessore Marina Chiarelli e licenziata a maggioranza il 9 aprile scorso dalla Commissione Cultura.



La somma a disposizione, ha spiegato Chiarelli, “servirà a finanziare almeno 90 progetti di inclusione sociale presentati da Comuni, singoli o associati, che aderiranno all’avviso pubblico della durata di tre mesi che verrà bandito dalla Regione. I progetti dovranno mirare ad accompagnare i giovani nel tessuto sociale e lavorativo, a svilupparne la partecipazione attiva sul territorio, a coinvolgerli nell’adozione di corretti stili di vita, ad avvicinarli alla pratica sportiva e alla difesa dell’ambiente”.



Per realizzare i progetti, destinati a coinvolgere circa 1.800 giovani e impegnarne almeno 20 a progetto, i Comuni singoli o associati potranno avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e del Terzo settore che si occupano di politiche giovanili.



“Qualora dovessero risultare risorse non assegnate – ha concluso – verranno riaperti i termini del bando”.



Il dibattito generale è stato aperto dalla presidente della sesta Commissione Paola Antonetto (Fdi) che ha dichiarato di “accogliere con favore la delibera, che sancisce l’impegno del Piemonte per incentivare politiche a favore dei giovani e della loro crescita: un passo concreto verso una programmazione sempre più efficace e trasparente della Regione”.

Federica Barbero (Fdi) ha evidenziato “l’importanza di diffondere sul territorio regionale progetti di inclusione sociale per i giovani, coinvolgendoli attivamente nel tessuto lavorativo, culturale e sociale”.

Silvio Magliano (Lista Cirio) ha sottolineato che “soprattutto dove ci sono meno opportunità, le politiche giovanili, grazie anche al coinvolgimento degli enti del Terzo settore, devono mirare a rendere i giovani protagonisti dei propri sogni, del proprio futuro e del futuro del nostro Paese”.

Emanuela Verzella (Pd) ha rilevato “la necessità di tenere in considerazione, nei progetti, due aspetti fondamentali: un adeguato supporto soprattutto alle realtà più isolate e a rischio marginalità e stimolare la presenza delle Consulte giovanili nella coprogettazione degli interventi”.

Prima della votazione del provvedimento il Consiglio ha approvato tre ordini del giorno. All'unanimità i due presentati rispettivamente da Valentina Cera (Avs) per impegnare la Giunta a istituire in tempi rapidi il Registro delle Associazioni giovanili piemontesi e da Giulia Marro (Avs) per impegnare la Giunta a valorizzare la partecipazione delle Consulte provinciali degli studenti, delle Consulte giovanili comunali e dei Consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze. A maggioranza quello di Fabrizio Ricca (Lega) per impegnare la Giunta a sostenere la prosecuzione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria" e dei progetti legati al Giorno del Ricordo mediante appositi bandi rivolti a enti locali e soggetti del Terzo settore.