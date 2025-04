Svolta nella pallavolo pinerolese: nasce Monviso Volley

Il volley pinerolese volta pagina e tenta il grande passo: nasce la nuova società Monviso Volley che prende l'eredità del progetto Union Volley Pinerolo, partito 20 anni fa da un'intuizione di Gianni Fattori.

Il nuovo presidente è Enrico Galleano, mainsponsor della prima squadra con il marchio Wash4green. Prende il posto di Claudio Prina, che lascia dopo 13 anni. L'annuncio poco fa al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte: "Avanzare è un sogno che dobbiamo provare a vivere. Guardiamo a un territorio che non si ferma al Pinerolese e va da Torino alla Provincia di Cuneo" sono le sue prime parole.

L'obiettivo è allargare gli orizzonti e investire nelle giovanili, portandoli in altri territori e creando nuovi talenti con un'Academy. Non manca il riferimento a Conegliano, squadra di successo non legata a una grande città.