Weekend di Pasqua tra nuvole e ombrello, l'incognita della Pasquetta: ecco cosa aspettarci

Un 92enne morto annegato in casa, fango, esondazioni. Quella appena passata è molto probabilmente l'ondata di maltempo più intensa per aprile mai registrata in Piemonte. Un giovedì terribile a cui segue un venerdì che vede finalmente il ritorno del sole. Già, ma quanto durerà? il bollettino meteo prevede una temporanea pausa di 24 ore e poi il ritorno della pioggia, anche a Pasqua. A Torino quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 18 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in risalita nelle massime fino 19/20 °C. Venti assenti o a regime di brezza, per lo più occidentali.

Sabato 19 aprile

Aumento della nuvolosità con cielo per lo più molto nuvoloso e piogge deboli e sparse sui settori esposti delle Alpi nordoccidentali, in aumento dal pomeriggio con rovesci anche sulle pianure adiacenti. Temperature minime sugli 10/11 °C, massime in calo causa copertura nuvolosa. Venti assenti o deboli nordorientali. Attenzione al pericolo valanghe a causa dell'alto manto nevoso.

Domenica 20 aprile, Pasqua

Nuova perturbazione ma meno intensa di passaggio, in particolare tra notte e mattina. Temperature per lo più stazionarie, venti deboli nordorientali su pianure.

Lunedì 21 aprile, Pasquetta

Rimarremo sotto l'influsso di correnti meridionali umide in quota, per cui la situazione sarà piuttosto incerta (come da tradizione) con acquazzoni sparsi qua e la di breve durata, ancora probabilmente più concentrati in zone già martoriate della Valle d'Aosta e dell'alto Piemonte.

Alcuni dati di accumuli totali di pioggia da martedì:

Stazione Totale mm

CAMPARIENT (BI) 570.6

LILLIANES - GRANGES (AO) 568.6

BOCCIOLETO (VC) 565.2

OROPA SANTUARIO (BI) 509.5

CARCOFORO (VC) 473.4

PIANO AUDI (TO) 466.1

ANDRATE PINALBA (TO) 460.4

LARECCHIO (VB) 459.4

SAMBUGHETTO (VB) 456.4

DOMODOSSOLA (VB) 440.1

SPARONE (TO) 427.5

FOBELLO (VC) 426.8

RASSA (VC) 418.3

FOMARCO (VB) 406.2

PONTBOSET- FOURNIER (AO) 403

VARISELLA (TO) 402.6