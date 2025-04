Sicurezza nei centri anziani: dalla Circoscrizione 5 arriva la proposta per i Dae

Un appello per le tante persone anziane che frequentano i centri di incontro del Comune di Torino arriva dal vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla.

"Come è noto, questi spazi non sono solo luoghi di ritrovo per la popolazione anziana, ma anche centri vitali dove operano numerose associazioni e si sviluppano progetti sociali e culturali - spiega Cuzzilla -. Proprio per la loro centralità e per la presenza quotidiana di persone potenzialmente fragili, sarebbe auspicabile valutare l’installazione di un presidio medico con defibrillatore (Dae) presso tali strutture".

Si tratta di un investimento contenuto – stimabile tra i 7.000 e gli 8.000 euro – che però potrebbe fare la differenza in situazioni di emergenza sanitaria, contribuendo a salvare vite. "Sarebbe utile conoscere anche il pensiero del sindaco in merito a questa iniziativa - conclude Cuzzilla -, che si inserisce perfettamente nello spirito di attenzione alla salute e alla prevenzione che caratterizza l’azione dell’Amministrazione comunale".