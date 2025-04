La Chieri del futuro prende forma, al via la revisione del Piano Regolatore

Chieri si prepara a riscrivere il proprio futuro urbanistico: entro il 2027 sarà pronto un nuovo Piano Regolatore Generale Comunale (Prgc), superando quello risalente agli anni '80. Il sindaco Alessandro Sicchiero ha presentato in Consiglio comunale le linee guida della Variante generale al Prgc, un percorso partecipato, avviato nel 2020, che punta a creare una città più sostenibile, inclusiva e vivibile.

L’obiettivo è chiaro: abbandonare la logica espansiva, limitare il consumo di suolo e puntare sulla rigenerazione urbana, favorendo la qualità della vita, la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica. Otto i temi prioritari individuati, dalla tutela del paesaggio al potenziamento dei servizi, dal sostegno al tessuto economico fino alla valorizzazione del centro storico.

Tra le azioni concrete: sviluppo della mobilità dolce (piste ciclabili e cammini), nuovi criteri per attività in aree agricole, incentivi alla densificazione edilizia e all’housing sociale, riqualificazione delle aree periferiche e industriali come Fontaneto e Pessione. Il centro storico, già in gran parte riqualificato, sarà oggetto di semplificazioni normative per favorire interventi mirati e contrastare la desertificazione commerciale.

La parola d’ordine sarà partecipazione: cittadini, professionisti, imprese e associazioni saranno coinvolti nel processo decisionale. L’amministrazione intende così costruire insieme una Chieri più equa, verde e a misura di persona.