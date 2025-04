Marco Marocco nuovo rappresentante del gruppo territoriale Torino Nord-Est del M5S

Ex consigliere comunale di Chivasso e già vicesindaco e consigliere delegato per la Città metropolitana di Torino, in qualità di rappresentante del gruppo territoriale Torino Nord Est, Marocco avrà il compito di coordinare e supportare le attività dei gruppi pentastellati di Settimo Torinese, Chivasso, Gassino Torinese, San Mauro Torinese, Montanaro, Brandizzo, Castiglione Torinese, Caluso, Rivalta, Lauriano, Monteu da Po e Verolengo. Un incarico di grande responsabilità che lo vedrà impegnato nel rilanciare la presenza e le iniziative M5S nei Comuni della zona. «Ci attende un intenso lavoro di ascolto dei territori. Non possiamo rinunciare, soprattutto in questo momento di grande crisi, al nostro ruolo di forza politica progressista per tornare a dare voce e speranza ai cittadini», dichiara Marocco, che ha nominato come suo vice Alessio Barontini di Settimo Torinese.

«Sono molto orgoglioso di far parte di questo gruppo - afferma Barontini -. Ringrazio Marco Marocco per avermi scelto come vice e sono felice di poter collaborare con lui. Marco è sicuramente la persona giusta per rilanciare la presenza del Movimento 5 Stelle nei nostri territori e sarà un ottima guida per tutti, me in primis. C'è parecchio lavoro da fare e non vedo l'ora di iniziare, fianco a fianco a Marco».



Per l’occasione erano presenti Antonella Pepe, coordinatrice metropolitana del Movimento 5 Stelle; Cristian Corrado, sindaco di Gassino; Anna Sanfilippo, consigliera comunale di Settimo Torinese; Marco Bongiovanni, consigliere comunale di San Mauro Torinese; e Silvia Cossu, rappresentante del gruppo territoriale Torino-Nord. «Una grande soddisfazione la nomina di Marco Marocco a rappresentante del nostro gruppo territoriale - commenta Corrado -. La sua lunga esperienza politica, che include incarichi come vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e consigliere comunale a Chivasso, testimonia il suo profondo impegno per il territorio e la comunità. Marco Marocco ha dimostrato nel tempo una notevole capacità di leadership e una profonda conoscenza delle esigenze locali, qualità che saranno fondamentali per rilanciare la presenza e le iniziative del Movimento nei Comuni della zona. La sua nomina rappresenta un passo significativo verso una strategia efficace di rilancio e sviluppo del nostro amato territorio».



«Siamo estremamente soddisfatte della nomina di Marco Marocco come nuovo rappresentante - dichiarano Pepe e Sarah Disabato, coordinatrice regionale e capogruppo in Consiglio regionale del M5S - Il Movimento 5 Stelle punta sulla sua esperienza e capacità di leadership per rilanciare la presenza e le iniziative del Movimento nei Comuni della zona e, insieme agli altri rappresentanti, nella nostra amata provincia. La sua storia nel Movimento e la sua profonda conoscenza delle esigenze del territorio saranno fondamentali per costruire una strategia efficace e per raggiungere i nostri obiettivi di rilancio del territorio. Marco Marocco, col supporto di Barontini, sarà in grado di unire le forze del Movimento e creare un fronte comune per affrontare le sfide future».



«Esprimo grande soddisfazione per l'elezione di Marco Marocco come rappresentante del gruppo e la nomina di Alessio Barontini come vice - aggiunge Sanfilippo -. Credo fortemente nel lavoro di squadra, con loro costruiremo una sinergia solida, fatta di confronto costante e azioni condivise. La collaborazione tra tutti i componenti del gruppo sarà la nostra forza per un lavoro coeso e incisivo, radicato nei bisogni reali del territorio».



«È un momento di grande entusiasmo per Marco Marocco e per il Movimento - afferma Bongiovanni -. È l'occasione perfetta per unirci e ricompattarci attorno a una persona che ha dimostrato una presenza costante e, nonostante le delusioni, una passione incrollabile per i valori che ci definiscono. Marco ha lavorato instancabilmente per il nostro territorio, e insieme possiamo costruire un futuro ancora più brillante e pieno di opportunità!».