Natura, gioco e scoperta: la Val Germanasca a misura di bambino

C’è un posto dove l’estate diventa scoperta, gioco e meraviglia. È la Val Germanasca, e il suo cuore batte sotto terra, tra le gallerie affascinanti di ScopriMiniera e i sentieri immersi nella natura. Anche per il 2025, l’Ecomuseo Regionale delle Miniere e della Val Germanasca propone un’offerta speciale dedicata ai centri estivi e ai gruppi di bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni: “Estate Ragazzi in Miniera”, un’esperienza educativa e avventurosa pensata su misura per i più giovani.

Gioco e conoscenza

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: trasformare una gita in un’avventura indimenticabile, capace di unire gioco e conoscenza, divertimento e rispetto per l’ambiente, curiosità e spirito di gruppo. Le attività sono state organizzate in quattro formule diverse, per adattarsi al meglio alle esigenze di ogni realtà: si va dalla mezza giornata alla giornata intera, con proposte flessibili e modulabili. Durante la visita, i partecipanti potranno vivere l’emozione di esplorare una vera miniera, scoprendo i segreti del lavoro dei minatori, e poi cimentarsi in laboratori creativi, giochi all’aperto e attività pensate per stimolare il pensiero, la collaborazione e il contatto con la natura.

Doppia Avventura

E c’è una novità tutta da provare: la giornata “Doppia Avventura”, che abbina la visita a ScopriMiniera con un pomeriggio all’Adventure Park di Prali, tra ponti sospesi, percorsi sugli alberi e sfide emozionanti in totale sicurezza. Un mix perfetto di adrenalina, scoperta e aria buona di montagna. Per chi preferisce gestire in autonomia parte della giornata, l’Ecomuseo ha attivato una serie di collaborazioni preziose con il territorio. Grazie alla Pro Loco di Pomaretto e al Comune di Prali, saranno disponibili aree verdi attrezzate, servizi bar e spazi dedicati dove poter pranzare, giocare o semplicemente rilassarsi dopo l’attività guidata.

Insomma, “Estate Ragazzi in Miniera” è molto più di una semplice escursione: è un’occasione per crescere, imparare e divertirsi in compagnia, immersi in un paesaggio autentico che racconta storie antiche e accende lo stupore dei più piccoli. Le prenotazioni sono aperte.

Per informazioni, dettagli sui programmi e disponibilità: email: info@ecomuseominiere.it, tel. 0121.806987 e www.ecomuseominiere.it.