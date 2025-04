Peggiora il movimento franoso lungo la fondovalle per Pradeltorno: il Comune chiude la strada

Da oggi è chiusa la strada di fondovalle che da piazza Pietro Micca a Torre Pellice, porta fino a Pradeltorno. Un movimento franoso in località Rocca Pisuira aveva già cominciato a destare sospetti nei giorni scorsi ma è di oggi – sabato 19 aprile – la decisione del Comune di Angrogna vietare il transito fino a data da destinarsi perché potrebbe diventare rischioso. È da mercoledì 16 aprile che la zona viene monitorata. “Abbiamo deciso per la chiusura per precauzione visto l'avanzare del movimento franoso che interessa la strada” dichiara il sindaco di Angrogna, Gino Giordan.

Da oggi, quindi, per raggiungere le borgate oltre Rocca Pisuira bisogna passare dalla strada che tocca San Lorenzo, capoluogo di Angrogna.