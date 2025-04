Il mattino ha l'oro in bocca all'Egizio: fino al 4 maggio visite (limitate) prima dell'apertura ufficiale

Il Museo Egizio di Torino lancia l'iniziativa "Be the First", offrendo ai visitatori l'opportunità di esplorare le sue sale in un'atmosfera unica e silenziosa, prima dell'apertura ufficiale. Dal 19 aprile al 4 maggio 2025, sarà possibile accedere al museo dalle 8:00 alle 8:40 del mattino, godendo di un'esperienza esclusiva e intima.

I posti sono limitati e l'ingresso è riservato a chi acquista online il biglietto speciale "Be the First" al costo di 25 euro. Questa tariffa non prevede riduzioni, gratuità o convenzioni, inclusi l'Abbonamento Musei e la Torino + Piemonte Card.

Al termine della visita, i partecipanti potranno rilassarsi nella caffetteria del museo, dove caffè e croissant saranno disponibili al prezzo speciale di 1 euro.

"Be the First" è pensata per chi desidera un'esperienza culturale più raccolta e per chi vuole iniziare la giornata con un'immersione nell'antico Egitto.

Per ulteriori informazioni e per l'acquisto dei biglietti, visita il sito ufficiale del Museo Egizio.