La Festa dei gruppi di lettura torinesi inaugura la stagione del Qubì Garden

Mercoledì 23 aprile dalle 19 l'associazione Qubì in collaborazione con “Torino che legge” e la libreria “Il Ponte sulla Dora” ospiterà la festa dei gruppi di lettura, cui è dedicata la nona edizione di “Torino che legge”.



Sarà l’occasione per presentare i dati della ricerca S.T.O.R.I.E. (Storie trasformative, Opportunità, Relazioni, Servizi inclusione ed Emozioni) sulla città di Torino, a cura di ADEI,

Cepell e Biblab Sapienza Università di Roma con la partecipazione di Chiara Faggiolani.



La giornata del libro e del diritto d’autore in Catalogna coincide con la festa di Sant Jordi. Anche a Torino ormai da 9 anni questa giornata si festeggia come a Barcellona: in tutte le librerie della città che aderiscono a “Torino che Legge”, chi acquisterà un libro riceverà in regalo una rosa.