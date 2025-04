Nuovo murale a Nichelino, esplodono le polemiche. Verzola: "Non si tolgono risorse a strade e manutenzione"

E' stato inaugurato da poche settimane, ha raccolto tanti entusiastici commenti ma anche critiche feroci, specialmente via social. Ed allora in difesa dell'ultimo murale di Nichelino scende in campo l'assessore alle Politiche Giovanili Fiodor Verzola.

"Non si tolgono fondi alla manutenzione stradale"

"Il progetto di riqualificazione urbana che ho avuto l’onore di ideare ha portato Nichelino agli onori delle cronache mondiali. Non è un modo di dire, perché numerosi dei nostri murales sono stati inseriti nelle classifiche internazionali della street art, e uno di essi è stato riconosciuto come il primo murales al mondo nel mese di marzo-aprile 2024. Tutto questo dovrebbe riempirci d’orgoglio, e invece ci troviamo ancora una volta a dover spiegare perché investire nei giovani e nella cultura non è uno spreco", ha sottolineato Verzola, entrando poi nello specifico.