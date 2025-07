Mezzo milione per rifare le strisce pedonali fantasma, ma non durano più di 6 mesi. Firrao: "Inaccettabile"

Nel 2025 la Città spenderà quasi 500mila euro per rifare le strisce pedonali "fantasma" di Torino, che dureranno non più di sei mesi. Una durata che il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao ha definito "non accettabile".

Il punto fatto dall'assessore Tresso

A fare il punto sulle manutenzioni stradali l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso. Quest'anno Palazzo Civico ha stanziato mezzo milioni di euro per sistemare la segnaletica stradale. Soldi che in maggioranza verranno usati per il "ripasso degli attraversamenti pedonali vicino a scuole, ospedali e mercati". Aree dove si registra un maggior afflusso di pedoni e auto.

Ai 500mila euro, si aggiunge un milione di euro di interventi eseguiti da Gtt di sistemazione della segnaletica stradale. La vernice che viene usata per le strisce, ha chiarito l'esponente della giunta, resiste circa sei mesi. Questo se "posata su suolo in buone condizioni e nel periodo compreso tra marzo e novembre, in cui le temperature risultano essere meno rigide".

Firrao: "La realtà è ancora peggiore"