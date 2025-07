Pramollo chiude il capitolo frana: asfaltata la strada provinciale 168

La Città metropolitana chiude i lavori a Pramollo, sulla Sp 168. La strada era franata per le abbondanti piogge del 16-17 aprile e il paese per diverso tempo era rimasto diviso in due. Adesso è stata sistemata la pavimentazione chiudendo un insieme di lavori che hanno richiesto un paio di mesi.

Il 21 maggio è stato sistemato il muro al km 4+800 e il 19 giugno quello vicino al km 4+850. Durante questi lavori la strada è stata allargata, sul lato a monte, per consentire sempre il transito a senso unico alternato.

In dettaglio, la Città metropolitana ha: fatto uno scavo di sbancamento per raggiungere un piano di fondazione idoneo; realizzato una scogliera in massi ciclopici lunga 50 metri, parzialmente cementata nei primi strati, con inserimento di tubi di drenaggio; riempito a tergo la scogliera per la ricostruzione del corpo stradale con un ultimo strato in misto granulare stabilizzato.