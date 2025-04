Monteu da Po vuole ripartire: attivata una raccolta fondi per l'emergenza alluvione

Il Comune di Monteu da Po, guidato dal sindaco Elisa Ghion, ha attivato una raccolta fondi per rispondere alle esigenze immediate delle famiglie del paese colpite dall’alluvione che la scorsa settimana ha fatto anche una vittima.

“A Monteu da Po l’alluvione provocata dal rio della Valle si è verificata con una precipitazione cumulata totale di 201,8 mm (stazione meteo Arpa Verolengo) al momento dell’esondazione - spiega l’assessore alla protezione civile Giuseppe Deluca - La pioggia cumulata totale del periodo fino al 20 aprile è stata di 218,6 mm. Un millimetro di accumulo è pari come quantità a 1 litro caduto su una superficie di 1 metro quadrato. Con la quantità di pioggia caduta a Monteu da Po di 218,6 mm, equivale a dire che su ogni area di 1 metro quadrato a Monteu da Po sono caduti 218,6 litri di pioggia”.

“In particolare dalle ore 16 di mercoledì 16 aprile alle ore 16 di giovedì 17 aprile, nelle 24 ore sono caduti 158 mm di pioggia a più riprese con bombe d’acqua che hanno fatto franare la collina in diversi punti. Nello specifico si è riversata sul territorio montuese una bomba d’acqua il 16 aprile alle 18 con una prima piena importante del rio e una il 17 aprile dalle 10 alle 12, a cui è seguita l'esondazione devastante del rio della Valle, in concomitanza di smottamenti lungo il rio in via Cocconato e della frana più grande in via Cormoli, che si sono inserite andando ad ostruire il normale deflusso del rio”, ha aggiunto l’assessore Deluca.

“Ricordo, inoltre, che a causa di smottamenti e frane sulla carreggiata, sono interrotte e non percorribili sul nostro territorio la SP 105 verso La Pietra/Piazzo prima delle Torri del Grep e la SP 105/d in via Cocconato verso Scallaro/Cavagnolo”.

È possibile dare un sostegno facendo una donazione al seguente IBAN del Comune di Monteu da Po:

IBAN IT 21G 06085 10316 000 000 020042

Cassa di Risparmio di Asti - Agenzia di Cavagnolo

causale: EMERGENZA ALLUVIONE

intestazione: COMUNE DI MONTEU DA PO