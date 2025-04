La Valchiusella accoglie Poliforma, gli organizzatori: "Quest'anno il festival è un grido di libertà"

Dal 24 aprile al 16 maggio, arriva la quinta edizione di Polimorfa, rassegna di arti performative diretta dal Collettivo Biloura, che animerà la Valchiusella con un programma ricco di teatro, musica e danza, con un focus sulla libertà di espressione.

Realizzata in collaborazione con il Comune di Val di Chy e Fondazione Piemonte dal Vivo, e con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Polimorfa porterà in scena artisti locali e internazionali, culminando in una collaborazione unica con il KVS Royal Flemish Theatre di Bruxelles per lo spettacolo"Hannibal" (4 maggio).

Il festival esplorerà temi di attualità attraverso spettacoli come "White Rabbit Red Rabbit" (24 aprile), il concerto di cantautrici "Canta fino a dieci" (9 maggio), lo spettacolo per famiglie "Di che famiglia sei?" (11 maggio) e la rilettura di Antigone in chiave digitale "Antigone web" (16 maggio).

La rassegna si concluderà il 18 maggio con il tradizionale "Palco Aperto" e lo spettacolo di clownerie "Piccolo Grande Cabaret, Sereno Variabile".

"Piemonte dal Vivo", sottolinea il suo direttore, Matteo Negrin, "svolge un ruolo strategico nel dialogo con i territori, progettando e costruendo insieme alle compagnie l'offerta culturale per valorizzare le peculiarità di ciascun centro. La qualità delle produzioni e la partecipazione di artisti di rilievo internazionale in programma sottolineano il nostro impegno nel promuovere il teatro come spazio privilegiato per l'espressione artistica e l'inclusione culturale".

Così, invece, Silvia Ribero, Chiara Bosco e Angie Rottensteiner del Collettivo Biloura: "Dopo cinque anni, possiamo dire che il festival è cresciuto oltre le nostre aspettative. La nostra chiocciolina ha spiccato il volo, portando in Valchiusella artisti e compagnie da tutta Europa, e creando una rete di affetti e collaborazione che ci sostiene anche nei tempi difficili che stiamo vivendo. Ed è proprio la complessità del presente che ci ha spinto a dedicare questa edizione alla libertà di espressione: vogliamo aprire una breccia nelle barriere della censura, nei muri che escludono, nella tendenza a relegare nell’ombra progetti artistici, sociali e politici che invece meritano spazio e ascolto. Quest'anno più che mai, Polimorfa è un grido di libertà".