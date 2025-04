Malamovida: oltre 180 persone controllate e 11 mila euro di multe nel weekend di Pasqua

Nella notte fra sabato e domenica hanno avuto luogo, come di consueto, i controlli congiunti della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia - Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale - nelle aree cittadine interessate dal fenomeno della “movida”.

L’attività, iniziata alle ore 20 del sabato sera, si è concentrata nelle aree maggiormente interessate dall’afflusso di persone: quartieri San Salvario e Vanchiglia, area del Quadrilatero, Piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore e vie limitrofe.

Complessivamente, l’attività ha consentito di identificare 186 persone, controllare 5 esercizi pubblici ed elevare oltre 11500 € di sanzioni ammnistrative nei confronti dei relativi titolari.

Nello specifico, un locale di via Po è stato sanzionato per 3237€, principalmente per violazione della normativa che tutela l’inquinamento acustico e per occupazione di suolo pubblico; una pizzeria kebab di via Vanchiglia è stata sanzionata per oltre 7000 per vendita di alcolici in vetro dopo le 24 e per vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione; infine, in tre minimarket sono state comminate sanzioni per vendita di alcolici in vetro dopo le ore 21.

I servizi di polizia nelle aree sopra menzionate continueranno con cadenza regolare.