Camurati Profumi, i sindacati accusano: "Una 'fragranza' tra caos e contraddizioni"

FILCAMS CGIL Torino, FISASCAT CISL Torino UILTUCS UIL Torino esprimono una ferma contestazione verso la gestione aziendale di Camurati Profumi, che continua a generare incertezza e malessere tra i dipendenti, nascondendo contraddizioni inaccettabili dietro comunicati poco chiari.

Crisi dichiarata, ma assunzioni in parallelo

Da un lato l’azienda parla di "grave crisi" e impone ai dipendenti di utilizzare ferie arretrate o di accedere al Fondo di Integrazione Salariale, dall’altro procede con nuove assunzioni senza alcuna trasparenza. FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS chiedono spiegazioni: è forse una strategia per indebolire chi chiede chiarezza sui propri diritti?

Magazzini deserti in piazza Adriano

Da settimane gli scaffali del punto vendita storico di Torino e quelli di Settimo Torinese e Moncalieri sono praticamente vuoti, con gravi ripercussioni sull’immagine dei negozi. Le organizzazioni sindacali rivendicano un piano di rifornimenti immediato e condizioni di lavoro stabilizzate, per evitare ulteriori disagi sia ai dipendenti che ai clienti.

Turni decisi a sorte

Il sistema con cui vengono assegnati i turni è inaccettabile: ogni venerdì vengono comunicati senza alcun criterio. Le organizzazioni sindacali chiedono regole trasparenti, basate sulle reali esigenze produttive e sulle competenze dei lavoratori.

Ferie insicure e richiami continui

La promessa di due settimane di ferie estive rischia di trasformarsi in un miraggio, visto che ogni tre giorni il personale viene richiamato per "emergenze" aziendali. Le Organizzazioni Sindacali chiedono un calendario ferie vincolante e la garanzia di periodi di riposo effettivo, senza interruzioni continue.

Richieste urgenti delle Organizzazioni Sindacali

Le organizzazioni sindacali avanzano richieste precise: chiarezza sugli organici e sulle nuove assunzioni in piena CIG, il ripristino della disponibilità dei prodotti con un piano di rifornimento immediato per tutti i magazzini, regole trasparenti per l’assegnazione dei turni, una pianificazione ferie che sia vincolante e senza richiami dell’ultimo minuto, e un coinvolgimento concreto dei lavoratori attraverso un tavolo di confronto per condividere le strategie aziendali.

FILCAMS, FISASCAT UILTUCS ribadiscono la propria disponibilità al dialogo, ma avvertono che, in assenza di risposte precise e tempi certi, si procederà con mobilitazioni e azioni di lotta sindacale per difendere il lavoro, i diritti e la dignità di tutti i dipendenti.