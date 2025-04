I dipendenti di Aimaretti in sciopero per un contratto integrativo

Dopo lo sciopero del 10 febbraio, i lavoratori dell'Aimaretti di Villafranca Piemonte, azienda da che macella e porziona suini, sono di nuovo di fronte ai cancelli. Il presidio, organizzato da Flai Cgil e Fai Cisl, nasce per chiedere un contratto integrativo che riconosca l'importanza del lavoro dei dipendenti nel raggiungimento dei risultati aziendali. L'impianto infatti può arrivare a macellare e trattare sino a 6.000 suini la settimana. Dopo lo sciopero di febbraio, non sono arrivate risposte dall'azienda. I sindacati però non intendono desistere e confidano di arrivare a un incontro per trovare un'intesa.