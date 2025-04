Pinerolo inaugura oggi pomeriggio la sua prima ‘Giungla urbana’

Doveva essere inaugurato venerdì 18, ma il maltempo ha fatto slittare a oggi, mercoledì 23, alle 16, l’inaugurazione della prima ‘Giungla urbana’ di Pinerolo. I bimbi potranno così sperimentare il parco giochi rinnovato di via Diaz, che dovrebbe fare da modello per altri della città. E la sua apertura arriva giusto in tempo per la fiera ‘Pinerolo in sella’ di domenica 27 aprile, che dovrebbe attirare numerose famiglie in strada.