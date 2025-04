Distretto del Commercio, il Comune conferma il proprio impegno per il progetto

La Giunta comunale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore al Commercio Paolo Chiavarino, una delibera che conferma la volontà della Città di Torino di mantenere l’iscrizione del proprio Distretto del Commercio nell’Elenco regionale. Contestualmente, è stato approvato il nuovo schema di Protocollo di Intesa che sarà sottoscritto con i partner di primo livello del Distretto: Ascom Confcommercio Torino e Provincia e Confesercenti Torino e Provincia.

Con questo atto, la Città e i partner del Distretto rinnovano il proprio impegno a valorizzare il commercio locale e a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Distretto del Commercio torinese, che è stato individuato come ambito sperimentale per l’applicazione di metodologie e di strumenti innovativi, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto commerciale e l’identità dei luoghi. L’area del Distretto comprende una vasta zona centrale della città, delimitata da: Murazzi del Po, Via Ormea, via Valperga Caluso, corso Sommeiller, corso Einaudi, corso Duca degli Abruzzi, corso Stati Uniti, corso Castelfidardo, corso Bolzano, corso San Martino, corso Principe Eugenio, via Cigna, Lungo Dora, Lungo Dora Agrigento, Lungo Dora Savona, Lungo Dora Siena, Giardino Vittorio Pozzo, Corso Regina Margherita e Lungo Po Macchiavelli.

“Il rilancio del commercio locale è sicuramente una delle nostre priorità – spiega l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino - i negozi di vicinato sono infatti un elemento fondamentale della nostra città perché contribuiscono all’identità dei quartieri, li mantengono vivi e offrono la possibilità di socializzare oltre a risultare un importante presidio per la sicurezza del territorio. Quanto approvato oggi - sottolinea l’Assessore – sancisce la prosecuzione del nostro impegno nel sostegno all’economia di prossimità, sia per quanto riguarda zone commerciali più centrali che in periferia, dove stiamo lanciando il bando per le imprese finanziato nel quadro del PN Metro Plus. L’obiettivo ora è di avviare un dialogo con la Regione per allargare il numero dei Distretti del Commercio sul territorio cittadino, arrivando almeno a tre”.

I Distretti del Commercio sono stati istituiti dalla Regione Piemonte nel novembre 2020, in risposta all’emergenza economica causata dalla pandemia. Sono raccolti in un apposito registro regionale e sottoposti a verifica triennale della Regione, che ne verifica i requisiti e i risultati ottenuti.

Per Torino, l'attivazione di un Distretto ha rappresentato un’opportunità strategica per sperimentare nuove forme di valorizzazione territoriale, promuovendo il commercio come motore di aggregazione e di rafforzamento dell’identità dei luoghi.

Tra le iniziative avviate dalla Città nel primo triennio si segnalano: la promozione presso cittadini e turisti dell’acquisto nei negozi di vicinato e nei mercati rionali, anche tramite un sito web, un web-gis, l’app TorinoMercati, una pagina Instagram dedicata agli esercizi di prossimità, la campagna “Torino Compra Vicino” che include anche il progetto EPIC sui locali storici, innovativi e di eccellenza. Sono state inoltre realizzate azioni di marketing territoriale (guide turistiche, calendari di Porta Palazzo, merchandising) e attività di animazione (Villaggio di Natale in piazza Solferino, spettacoli circensi nei mercati, eventi musicali all’aperto). Infine, grazie ai fondi del programma PINQuA, sono stati avviati interventi di riqualificazione in alcuni mercati rionali, tra cui Porta Palazzo, dove - con il contributo congiunto della Città e della Camera di Commercio - si è proceduto anche alla sostituzione dei vecchi banchi in legno del settore ortofrutta con nuovi banchi in alluminio, più pratici per lo sgombero a fine mercato.