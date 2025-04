Insediata la Consulta regionale europea

Si è ufficialmente insediata la Consulta europea del Consiglio regionale del Piemonte.

L’organismo, presieduto dal Vice presidente del Consiglio Franco Graglia, ha fra i suoi compiti la promozione e il supporto di iniziative legate al processo di integrazione e di unificazione europea.

Si rivolge in particolare al mondo della scuola preparando i giovani a diventare cittadini di un'Europa unita in un mondo interdipendente.

Il Presidente della Consulta Graglia, introducendo i lavori, ha dichiarato: “Formazione dei giovani e conoscenza del territorio: sono i due pilastri sulla quale si basa la Consulta regionale europea. Per questo da sempre riserviamo una particolare attenzione al mondo della scuola e alle realtà locali.

Ritengo strategica la convenzione, che durerà fino a settembre del 2027, tra il Consiglio regionale e l’Istituto universitario di studi europei, proprio per puntare e sviluppare tutte le attività inerenti alle informazioni e alla didattica che guarda verso il “mondo Europa” attraverso attività che stimolano la collaborazione e la curiosità per “allenarsi” a diventare cittadini europei. Non a caso è proprio così, “Diventiamo cittadini europei”, che è stato battezzato il concorso riservato agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado del Piemonte.

Grande valenza in quest’ottica ha anche il progetto Insegnare l’Europa, che rappresenta un’occasione formativa per approfondire il funzionamento del Parlamento europeo.

Sempre per docenti e studenti delle scuole secondarie prosegue l’attività formativa, incentrata sui temi della quarantunesima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei”, realizzato in collaborazione con lo IUSE e con l’Ufficio scolastico regionale.

Sono soddisfatto – ha concluso - perché il bando ha avuto un grande successo, con ben 428 studenti iscritti, la partecipazione di 22 Istituti scolastici piemontesi e 123 sono state le istanze pervenute”.

Sono intervenuti durante la discussione il consigliere regionale Silvio Magliano (Lista Cirio) e i componenti Franca Biglio e Stefano Moscarelli.