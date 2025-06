I ‘vannacciani’ puntano su De Amicis, i socialisti: “Non ruberete la nostra storia”

I ‘vannacciani’ hanno costituito il loro team locale, puntando sulla figura di Edmondo De Amicis e i socialisti pinerolesi insorgono. Con un comunicato dal titolo forte e chiaro – ‘Non ruberete la nostra storia’ –, la sezione pinerolese e la Federazione metropolitana hanno annunciato una manifestazione per domani, venerdì 13 giugno, alle 17. Il ritrovo è in piazza Terzo Alpini per dirigersi al vicino monumento dedicato allo scrittore, che ha legami forti con Pinerolo, nel giardino di fronte al tempio valdese. Qui si terranno gli interventi e verrà posto un mazzo di garofani.

“Non è una manifestazione contro nessuno, ma vogliamo raccontare la nostra storia e riappropriarci della memoria – spiega il segretario pinerolese Luciano Nocera –. Chi si avvicina a quel gruppo deve sapere chi era De Amicis e che era un socialista”.

Oltre a lui, interverrà il segretario metropolitano Roberto Goghero e Maurizio Trombotto, che farà un approfondimento storico: “Tratterò brevemente dei legami di De Amicis con Pinerolo per poi approfondire il suo rapporto con il Partito e con il pensiero socialista” precisa quest’ultimo, che ha organizzato diversi eventi legati allo scrittore e ha chiesto ai ‘vannacciani’ di cambiare nome.

Ma il gruppo locale ha risposto picche e sulla sua pagina Facebook non ha risparmiato toni provocatori: “Pinerolo ha dedicato un busto e un giardino a De Amicis perché era ‘socialista’ o perché ha descritto questa città e questo territorio come ‘i più belli del Piemonte’ come nessun altro mai?!… Rispondiamo con una trombettante pernacchia!”.