Arpa Piemonte: 427 punti di rilevazione su tutto il territorio

Il direttore generale di Arpa Piemonte, Secondo Barbero, ha illustrato in audizione ai componenti della Commissione Ambiente (presieduta da Sergio Bartoli), le "modalità di raccolta e comunicazione dei dati di rilevazione idrometrica in casi di allerta meteoidrologica e idraulica", con 427 punti di rilevazione sul territorio.

Il direttore ha spiegato il sistema di allerta, realizzato con la Protezione civile, con indicatori simili a quelli del semaforo, ed i sistemi rivolti ai Comuni e direttamente alla popolazione in caso di pericolo. Si è parlato anche dell'applicazione Meteo3r, da scaricare sul cellulare per consultare in tempo reale i dati con la stima dei livelli di intensità dei fenomeni metereologici, sia per il Piemonte che per le due regioni più vicine: Valle d'Aosta e Liguria.

Sono intervenuti per porre domande i consiglieri: Mauro Fava (Forza Italia), Gianna Gancia (Lega), Roberto Ravello (Lega), Nadia Conticelli (Pd).