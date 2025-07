Scontro tra auto e motorino in centro a Bricherasio

Ieri sera, in centro a Bricherasio, prima delle 18, proprio davanti alla chiesa di San Bernardino, c’è stato un incidente tra una Fiat Punto e un ciclomotore. Al volante dell’auto, un 82enne per cui sono stati predisposti accertamenti in ospedale sull’assunzione eventuale di alcol o droghe, mentre il 16enne in sella al motorino è stato trasportato sempre in ospedale, in codice azzurro, per le escoriazioni riportate durante la caduta. Sul posto a fornire soccorso e regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri con due ambulanze.