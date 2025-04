Aria di primavera a Cumiana per ‘Natura in festa’

Piante, fiori e laboratori dedicati ai bambini per la manifestazione cumianese ‘Natura in festa’, giunta alla 22esima edizione.

Venerdì 25 aprile, dalle 9 alle 18, piazza Martiri 3 Aprile ospiterà la Mostra mercato della Botanica, con vendita ed esposizione di piante, fiori e bonsai. Dentro il palazzo comunale, si potrà visitare l’esposizione a cura del Bonsai club di Torino, che collabora con la Pro loco, per questa iniziativa, dal 2019.

Dalle 14, la Pro loco proporrà in piazza dei laboratori per bambini, con giochi e attività inerenti alle piante primaverili e alla coltivazione della terra, in linea con lo spirito della Fiera della Botanica.

Sempre nel pomeriggio, verranno esposti nel palazzo comunale i lavori della scuola dell’infanzia Paolo Boselli, disegni dedicati alla primavera e alla sfera ambientale.